SZ: По крайней мере два украинца могут быть причастны к подрыву «Северных потоков»

Как минимум, два украинца могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

Согласно расследованию, которое газета провела вместе с другими немецкими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам Германии уже несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, находящееся в Польше и которое арендовала судно «Андромеда» — на нем подозреваемые в подрыве газопроводов якобы направлялись к ним.

По словам авторов статьи, многое указывает на то, что Feeria Lwowa — всего лишь подставная компания. Фирма была основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.