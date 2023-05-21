Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
SZ: По крайней мере два украинца могут быть причастны к подрыву «Северных потоков»
Как минимум, два украинца могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, передает ТАСС.
Согласно расследованию, которое газета провела вместе с другими немецкими и европейскими СМИ, следователи Федерального ведомства по уголовным делам Германии уже несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, находящееся в Польше и которое арендовала судно «Андромеда» — на нем подозреваемые в подрыве газопроводов якобы направлялись к ним.
По словам авторов статьи, многое указывает на то, что Feeria Lwowa — всего лишь подставная компания. Фирма была основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»