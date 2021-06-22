Сюжет о поисковиках из Казани и Пскова вышел в финал конкурса «ТЭФИ — летопись Победы»

Вышедший в прошлом году телевизионный сюжет о поисковиках из Пскова и Казани, поднявших из болота в Гдовском районе Псковской области фрагменты советского самолета, вошел в число финалистов всероссийского телевизионного проекта «ТЭФИ — летопись Победы». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Материал под названием «Поисковики поднимают пропавший бомбардировщик Пе-2» был представлен на конкурс журналистами ГТРК «Псков». В нем рассказывается о подъеме самолета, обнаруженного в болоте неподалеку от села Ямм во время «Вахты памяти».

Казанские поисковики помогли псковским коллегам, предоставив специальную технику. Без болотоходов добраться до места обнаружения самолета было невозможно.

Пикирующий бомбардировщик был потерян в 1944 году. Он не упал, но пошел на вынужденную посадку. По словам управляющего делами объединения «Отечество» РТ Ильи Прокофьева, хорошая сохранность элементов воздушного судна облегчит их использование при воссоздании в Татарстане бомбардировщика Пе-2.

В номинации «Информационный сюжет» он состязался с телерепортажами Первого канала и ГТРК «Вятка», которые в итоге и стали победителями. Всего в финал проекта были отобраны 30 работ в десяти категориях.