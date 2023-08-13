«Сюзанна, Микулай и кухня народов Поволжья»: в Казани прошел этнофестиваль «Итиль»

В казанском парке имени Горького прошел фестиваль новой этнической культуры «Итиль». Это масштабное культурное событие накануне провели уже в третий раз. Ежегодно в нем участвуют более 10 тысяч жителей и гостей столицы республики. О том, как музыканты переосмысляют национальную культуру, и кто стал хедлайнером вечера, в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Итиль – это послание от молодого поколения, от амбициозных и интересных ребят, которые, вдохновляясь культурой и традициями народов Поволжья, создают новое искусство. Желаю всем гостям отличного настроения и хорошего отдыха», – поприветствовала горожан замглавы исполкома Казани Гузель Сагитова.

Главная особенность фестиваля – переосмысление старинных народных традиций, культурных особенностей и современный взгляд на народное творчество. Так, первых посетителей встречала серия тканевых панно, вдохновленная национальными орнаментами народов Поволжья, среди которых – русские, татары, марийцы, мордва, удмурты и чуваши.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для современной интерпретации узоров мастера переосмыслили графические и визуальные материалы, что позволило создать их в современном прочтении. Автором проекта выступила архитектор-дизайнер, основатель казанского бренда по созданию интерьерных панно Эльмира Низамиева.

Юные гости фестиваля изучали этническую палитру Поволжья по-своему. Так, вместе с мастерами Центра ремесел «Абый & Сабый» ребята изготовили стильные сувениры, раскрасили героев известных легенд и сказок, а также сыграли в традиционные народные игры в – «чокыр» и «городки».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Впервые на фестивале прошел открытый лекторий, где заведующий этнографическим музеем КФУ Арслан Мингалиев рассказал об истории и этнографии финно-угорских народов Поволжья. Отметим, что название фестиваля происходит от слова «Итиль» – это историческое тюркское наименование реки Волги, на берегу которой проживали самые разные народы со своими культурными и национальными особенностями.

Одним из самых ярких событий фестиваля стал спецпоказ психологического этно-триллера «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая. Сюжет картины основан на пьесе татарского драматурга Мансура Гилязова. Главные роли в картине исполнили Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После кинопоказа зрители поделились своими впечатлениями от просмотра и обсудили ключевые моменты картины.

«Это действительно пронзительный фильм о трагедии человека, живущего в оставленной жителями татарской деревне, потерявшего родных и близких. Виктор Сухоруков, в роли Микулая потрясающий, его игре веришь», – отметила Эльвира Давлетбаева.

Помимо спецпоказа, выставки и лектория организаторы фестиваля представили гастрономический код народов Поволжья. Каждый желающий мог попробовать традиционные угощения – удмуртские перепечи, русские пельмени и вареники, свияжские оладушки, татарские эчпочмаки и татарский чай с душистыми травами.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Передать атмосферу этнического фольклора помогли музыканты из Татарстана, Удмуртии, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, Самары и Санкт-Петербурга. На сцене выступили коллективы «Murt udmurt», «Дышать», «Ойме», «Ярды» популярные певцы Айдар Исхаков и Альбина Файзуллина. Хедлайнерами вечера стали певица Сюзанна и петербургская группа Settlers.

Напомним, в прошлом году этнофестиваль также прошел в парке им.Горького, тогда его посетили в общей сложности более 10 тысяч человек.