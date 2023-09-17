Сюрпризы Билла, рекорд Шипачева, ритм Ларионова: как «Ак Барс» прервал серию «Торпедо»

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счетом 4:3 и нанес нижегородцам первое поражение в сезоне

Фото: ak-bars.ru

Эксперименты Билла встряхнули разум болельщиков и журналистов

Как и предполагалось до матча, встреча «Ак Барса» и «Торпедо» должна была преподнести массу сюрпризов журналистам и болельщикам. Два мэтра на тренерских мостиках, куча самобытных и ярких хоккеистов. Ожидать от противостояния Зинэтулы Билялетдинова и Игоря Ларионова можно было все что угодно, но только не того, что наставник «Ак Барса» изменит своим традициям и начнет тасовать звенья по ходу матча.

Во втором периоде болельщики «барсов» увидели сразу три новых сочетания в звеньях. Сначала тройку Быков – Сафонов – Терехов. Минутами спустя на льду уже пестрило звено Галиев – Семенов – Радулов. Далее настало время для тройки Быков – Сафонов – Жафяров.

Сюрпризы от Зинэтулы Хайдяровича, прямо скажем, удивили очень сильно. Интересно было понять, что двигало главным тренером при принятии решения кардинально поменять звенья. После игры Билялетдинов объяснил, что ничего паранормального не произошло. Тасование звеньев вызвано чередой травм хоккеистов основного состава (Петрова и Свечникова) и поиском оптимальных сочетаний.

«У нас выбыли Евгений Свечников и Кирилл Петров, поэтому мы пригласили двух ребят (Терехова и Быкова). Очень доволен ими, они здорово сегодня сыграли, уверенно, без боязни. Они и должны так играть, будем искать возможность их привлекать», – заявил Зинэтула Хайдярович.

Три интересных новых сочетания звеньев предложил Билялетдинов в матче с «Торпедо» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ларионов: «Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными»

В текущем сезоне к молодежи «Торпедо» невозможно быть равнодушным. До матча с «Ак Барсом» «автозаводцы» выиграли все встречи. Причем две последние победы для «Торпедо» оказались волевыми (над минским «Динамо» и «Куньлунем»).

Накануне подопечные Ларионова на протяжении всего матча не отступали от своей устоявшейся атакующей модели игры и дарили праздник хоккея всем людям, пришедшим на «Татнефть-Арену».

Выход через быстрый пас, точные передачи в одно касание, минимум грязных силовых приемов – любо-дорого смотреть. В течение долгого времени нижегородцы вели в счете, но в заключительный отрезок матча сломались. Как сказал потом Ларионов, из-за обилия ненужных удалений.

«Мы потеряли свой ритм, когда пошли удаления. Перестали быть хладнокровными. Удаления влияют на ход матча, и мы потеряли часть игры, в которой сильны. Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести его в овертайм», – подытожил наставник «Торпедо».

В целом, нижегородцы контролировали первую половину игры, были сильнее «Ак Барса» в движении и скорости, но не в концентрации. Во второй половине матча, когда хоккеисты казанского клуба лишили «Торпедо» пространства, соперники оказались бессильны.

«Удаления с двух сторон, рваный темп не позволили нам выиграть матч или перевести его в овертайм» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После матча корреспондент «ТИ-Спорт» тет-а-тет пообщался с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Нападающий оценил высокий азарт, дерзость нижегородцев, но отметил, что молодость и неопытность все-таки дали о себе знать. Игроков «Торпедо» удалось надломить дисциплиной и четким исполнением тренерских установок. Когда хозяева не дали «автозаводцам» возможностей для хоккейного творчества, те откровенно потерялись. Работа «Торпедо» без шайбы стала ключевым фактором, за счет которого «Ак Барс» и победил.

Шипачев установил исторический рекорд в КХЛ

Еще одним важнейшим событием вечера, безусловно, стал исторический рекорд Вадима Шипачева. Нападающий «Ак Барса» побил рекорд Сергея Мозякина и стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов КХЛ. В игре с «Торпедо» Шипачев заработал свои 757-е и 758-е баллы в карьере. Живая легенда отечественного хоккея – иначе Вадима и не назовешь. Вклад нападающего в историю КХЛ отметил на послематчевой пресс-конференции и Зинэтула Хайдярович.

«Он достиг большого результата, но это только начало сезона. Надеюсь, наберет еще больше очков. Его рекорд – большое достижение», – подчеркнул Билялетдинов.

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), победителем и призером зимних Олимпиад (2018, 2022), чемпионом мира (2014). В КХЛ он построил большую карьеру и выиграл практически все что можно из общих и индивидуальных наград.

С «Торпедо» Шипачев заработал свои 757-е и 758-е баллы, став лучшим бомбардиром в истории регулярок КХЛ Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О нападающем всегда говорили как о гении паса, ему прочили большую карьеру в НХЛ. Но за океаном дела у Шипачева не сложились. Подписав контракт с «Вегасом» в мае 2017 года на общую сумму 9 млн долларов, уже через шесть месяцев форвард вернулся обратно в КХЛ.

В Америке Вадим запомнился исключительно скандалами и сложным характером, почему, собственно, ему и пришлось подписать соглашение о завершении карьеры в НХЛ. Шипачев не смог реализовать себя в элите мирового хоккея, зато нападающий навсегда вошел в историю отечественного чемпионата.

Хоккеист не раз признавался самым ценным игроком КХЛ. В каждой команде, в которой выступал Вадим, он был системообразующим игроком, лидером как на льду, так и в раздевалке. Наверное, поэтому, рассуждая о своем рекорде, Шипачев отметил в первую очередь заслуги партнеров по команде.

«Всегда во всех командах играл с хорошими ребятами. Сейчас и в Казани отличные партнеры. Помогают», – сказал нападающий.

Билялетдинов – о Шипачеве: «Надеюсь, Вадим наберёт ещё больше очков. Его рекорд – большое достижение» Фото: ak-bars.ru

Своими мастерскими передачами Шипачев не раз приводил свои клубы к победам. Так получилось и в матче с «Торпедо». Два ассиста и, как следствие, – две шайбы, которые позволили «Ак Барсу» взять драгоценные два очка и прервать беспроигрышную серию нижегородцев.

17-летний защитник «Торпедо» стал самым молодым автором гола в истории клуба

Вчерашний матч запомнит на всю жизнь не только Шипачев, но и 17-летний защитник «автозаводцев» Антон Силаев. Хоккеист забил третий гол «Торпедо» в игре, исполнив классный бросок с синей линии в большинстве.

Силаев не только записал на свой счет первую шайбу в КХЛ, но и стал самым молодым автором гола в истории нижегородского клуба.

Предыдущее достижение принадлежало Данилу Веряеву, который забил в возрасте 18 лет и 183 дня.

После матча с «Ак барсом» в активе 17-летнего Силаева уже 6 (1+5) очков в шести матчах Фото: ak-bars.ru

После матча с «Ак барсом» в активе Антона уже 6 (1+5) очков в шести матчах. Ларионов, доверяя своим юным бойцам место в основе, получает от них невероятную самоотдачу, которая конвертируется в результативные баллы.

В составе «Торпедо» голевой передачей отметился вчера еще один 17-летний хоккеист. Это Никита Артамонов, который поучаствовал в яркой комбинации, завершившейся голом Максима Летунова в начале второго периода.

«Ак Барс» – «Торпедо» – 4:3 (0:0, 2:2, 2:1)

0:1 Летунов (Коваленко, Артамонов, 21:02)

0:2 Белевич (Силаев, Летунов, 25:43, 4х5)

1:2 Кателевский (Дыняк, Хенкель, 27:55)

2:2 Яшкин (Лямкин, Шипачёв, 34:07)

3:2 Семёнов (Евсеев, 43:08, 4х4)

3:3 Силаев (Дарьин, Белевич, 51:24, 5х4)|

4:3 Галиев (Шипачёв, Лямкин, 52:57, 6х5)

ЛДС «Татнефть Арена», Казань. 8890 зрителей.

Фото на анонсе: ak-bars.ru