Сюрприз Рахимова и победа на классе: как «Рубин» начал свой путь в Кубке России

«Рубин» начал путь в Кубке России с сухой победы. При родных трибунах команда Рашида Рахимова одолела «Оренбург». Подробности удачного дебюта казанцев в Кубке – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«Рубин» впервые на групповом этапе Кубка России Пути РПЛ вышел почти основой

Два предыдущих розыгрыша Кубка России получились не самыми удачными для «Рубина» под руководством Рашида Рахимова. В сезоне 2023/24 казанский клуб занял последнее место на групповом этапе и завершил выступление в турнире уже осенью. В прошлом сезоне «рубиновым» удалось немного улучшить свои результаты: второе место в группе с «Факелом», «Акроном» и «Зенитом», выход в четвертьфинал Пути РПЛ на ЦСКА с последующими поражениями сначала от армейцев, а потом и от «Урала» в Пути регионов.

В беседе с журналистами Рашид Рахимов неоднократно подчеркивал: чтобы играть на два турнира, команде необходим запас прочности. С учетом короткой скамейки «Рубина» и ограниченного подбора футболистов решать высокие задачи еще и в Кубке, помимо чемпионата, клубу просто невозможно.

В противовес словам Рахимова, правда, можно привести пример «Ростова». Южане набрали практически столько же очков в минувшем чемпионате, сколько и «Рубин», заняв восьмое место. Тем не менее коллектив Джонатана Альбы сумел дойти до финала Кубка России, где лишь в серии пенальти уступил ЦСКА.

Рашид Рахимов вчера в матче с «Оренбургом» немного удивил своим выбором стартового состава, выпустив впервые за два года на групповом этапе Кубка большую обойму футболистов основы. С первых минут на поле появились Даку, Вуячич, Рожков, Ходжа – творцы недавней героической ничьей с «Зенитом» (2:2). Среди резервистов в составе «Рубина» оказались Нигматуллин, Нижегородов, Апшацев, Чумич. Остальные игроки так или иначе пользуются доверием Рахимова в чемпионате России.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Легкая победа «Рубина» над «Оренбургом», что называется, на классе

Пересмотрел ли главный тренер казанской команды задачи «Рубина» на этот сезон Кубка России? Первая мысль, возникшая при анализе стартового состава казанцев. Тем не менее на пресс-конференции Рашид Рахимов не стал делать слишком оптимистичных прогнозов на Кубок России в этом году. Мол, по-прежнему клубу не хватает качества, чтобы рассчитывать на однозначный успех на турнире.

«Команда прыгает второй год выше головы. Пока развития в классе нет», – лаконично подчеркнул Рахимов.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович в отличие от своего коллеги по цеху оказался более разговорчив на пресс-конференции в этом вопросе. Он довольно четко и буднично описал причины появления основного состава «Рубина» против своих подопечных.

«У нас условия были не одинаковы. В воскресенье нас ждет игра в Калининграде. У «Рубина» матч в понедельник. У них больше времени для восстановления игроков», – оправдывал поражение «Оренбурга» в матче Слишкович.

Победу «Рубина» над «газовиками» действительно можно назвать победой на классе. Казанцы смотрелись целостнее, совершали меньше ошибок и имели достаточное количество моментов для разгрома соперника. В какой-то степени атакующая когорта футболистов «Рубина» даже легкомысленно отнеслась к своим голевым моментам. Несколько хороших шансов упустил Даку, не воспользовался неплохими эпизодами Чумич, мог забивать во втором тайме и Дардан Шабанхаджай. До 90-й минуте счет на табло был всего лишь 1:0 в пользу «Рубина», да и этот гол казанцы забили с пенальти. Реализовал, к слову, 11-метровый Мирлинд Даку. По ходу прошлого сезона у албанца неоднократно возникали проблемы с ударом с точки.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Олег Иванов – самый возрастной автор гола в составе «Рубина» как минимум с 2000 года

В обороне «Оренбурга» в матче с «Рубином», по сути, играли мальчишки 2006-2007 годов рождения. Владимир Слишкович начал работу в этом сезоне на посту наставника «газовиков» в тяжелейших условиях. Изначально он собирал команду под Первую лигу, но после хаоса и скандала с отстранением «Торпедо» «Оренбург» все же сохранил прописку в РПЛ и был вынужден вновь перелопатить состав.

Наставник бело-синих не скрывает, что в этом году кубок для команды – в первую очередь возможность проверить молодых игроков. Руководство «Оренбурга» совершенно не давит на тренера и не заставляет его даже бороться за выход в четвертьфинал Пути РПЛ.

«Оренбург» боролся, кусался с «Рубином», но превосходство в мастерстве казанских футболистов было очевидным. Победную точку во вчерашней игре поставил Олег Иванов, забивший в добавленное время головой с углового (2:0).

38-летний полузащитник, которому в августе исполнится уже 39 лет, стал самым возрастным игроком «Рубина», забивавшим за казанский клуб. Иванову удалось превзойти достижение самого Гекдениза Карадениза.