Сюрприз от «Уралмаша» и бремя Рейнольдса: плей-офф Единой лиги ВТБ обещает быть жарким

В Единой лиге ВТБ стартовал плей-офф. Четыре команды провели свои первые матчи серии. Как показал себя в дебютной встрече с МБА-МАИ УНИКС, и за счет чего «Уралмаш» сотворил первую сенсацию в плей-офф- в материале «ТИ-Спорта».





УНИКС катком прошелся по МБА-МАИ, но расслабляться казанцам нельзя

Дебютная встреча в четвертьфинале между УНИКСом и МБА-МАИ закончилась разгромом для москвичей - 87:62. Пожалуй, немногие поклонники Единой лиги ВТБ могли ожидать такой разницы в счете после сумасшедшего перфоманса «студентов» в матче с ЦСКА. Напомним, в концовке регулярного чемпионата в «Мегаспорте» «армейцы» и «красно-белые» выдали какое-то баскетбольное волшебство, завершив игру в овертайме 109:108.

Тогда МБА-МАИ был близок к победе и упустил преимущество на последних секундах. Однако этот матч подарил надежду, что так же дерзко и агрессивно столичные сумеют проявить себя и в плей-офф против УНИКСа.

Однако сценарий первой игры в Казани никакой интриги нам не подарил. МБА-МАИ зацепились за борьбу лишь в первой четверти (22:23). Во второй же десятиминутке для подопечных Василия Карасева наступил ужас. 19:0 - таков рывок к казанцев к первой половине. Неудивительно, что вторая половина встречи носила чисто формальный характер. УНИКС продолжал наращивать преимущество и завершил матч с 25-очковым отрывом.

Выдающееся выступление в первой игре с МБА-МАИ показал центровой «бело-зеленых» Джален Рейнольдс, набравший вчера 24 очка. В прошлогоднем плей-офф американца много критиковали за его бледную тень в серии против ЦСКА (0-4).

И действительно, у Рейнольдса есть такая проблема, что как только на него сваливается дополнительный груз ответственности, он будто бы сторонится его на площадке. Почти три десятка очков против МБА-МАИ - это хорошо. Но способен ли Рейнольдс так же тащить свою команду против условного «Зенита» или того же ЦСКА, если с «армейцами» УНИКСу выпадет возможность сыграть вновь?

Вопрос настораживающий и наверняка его прокручивает в голове в том числе Велимир Перасович. У казанцев переполненный лазарет. Выбыл до конца сезона Тай Брюэр, залечивает мышцы бедра Пэрис Ли. Колено Дишона Пьера держится на одних молитвах, который играет за УНИКС матч через матч.

На фоне таких кадровых проблем Рейнольдс просто обязан брать на себя бремя лидера, оправдывая статус одного из самых высокооплачиваемых баскетболистов Единой лиги ВТБ.

МБА-МАИ способен преподнести сенсацию в дальнейших играх, и УНИКСу расслабляться точно нельзя, хотя, конечно, эти две команды - абсолютно разного класса. Но ведь данный фактор не помешал тому же «Уралмашу» неприятно ужалить «Зенит» в первой игре.

Вот это да! «Уралмаш» решил замахнуться на полуфинал плей-офф!

Единую лигу ВТБ в течение долгого времени забрасывали камнями за полное отсутствие интриги в плей-офф. Не нужно быть поваром, чтобы понять, что блюдо пересоленное. Так же не нужно быть и баскетбольным экспертом, чтобы предугадать пары полуфиналистов. Из года в год в финале четырех сражаются УНИКС, «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань».

Правда, в прошлом году краснодарцы едва не отлетели от «Уралмаша» в четвертьфинале, на тоненького победив в серии. В этом сезоне екатеринбуржцы опять замахиваются на то, чтобы доставить уйму проблем одному из клубов «большой четверки». На этот раз уральцы встали на пути «Зенита».

Весь год «Зенит» лихорадочно пытался прийти к своей лучшей версии. Три смены тренера, масштабная закупка, потом распродажа, потом снова закупка порции именитых легионеров. Административный и финансовый ресурс у петербуржцев - с солидным перевесом самый большой в лиге. Только что в нем толку, если грамотно распорядиться им не получается.

Поражения в концовке регулярного чемпионата от «Уралмаша» и ЦСКА были предвестником несчастья для «Зенита» в плей-офф. И в первой игре с екатеринбуржцами «сине-бело-голубые» правильных выводов не сделали.

Сила «Уралмаша» как бы странно это не звучало по отношению к провинциальному и не самому богатому клубу - в его глубине состава. Например, условный Хэйден Далтон может выйти со скамейки и набрать 14 очков в основное время. Джавонте Даглас не прохманется ни разу с игры, а Тимофей Герасимов окажется одним из ключевых элементов цепкой обороны уральцев.

Антону Юдину удалось заставить своих подопечных сфокусироваться на дисциплинированном и системном баскетболе, от которого в этом сезоне страдали и УНИКС, и ЦСКА, и «Локомотив-Кубань».

«Уралмаш» победил «Зенит» со счетом 85:78. Разница в пользу гостей могла быть крупнее, если бы екатеринбуржцы в четвертой четверти не поддались легкому мандражу.

Высокие результаты «Уралмаша» в регулярном чемпионате не были случайными. Это команда Антона Юдина пытается доказать в плей-офф. Первый шаг к историческому полуфиналу сделан, но победить еще дважды озлобленный «Зенит» будет ой как не просто уральцам.

Сегодня нас ждут еще два классных четвертьфинала!

Сегодня в Единой лиге ВТБ пройдут еще два четвертьфинала. В 19:30 стартует первый матч между ЦСКА и «Енисеем», а в 20:00 в Краснодаре начнется первая игра пары «Локомотив-Кубань» - «Парма».

Про первый дуэт особо много говорить не нужно. «Енисей» Йовицы Арсича звезд с неба в регулярном чемпионате не хватал и по факту обошел лишь кризисные коллективы Единой лиги ВТБ - «Автодор», «Пари НН» и «Самару». Впрочем, несколько шок-результатов красноярцы в регудярке преподносили. Достаточно вспомнить домашние победы над «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань».

Но допустить, что в плей-офф «Енисей» заберет хотя бы одну игру у ЦСКА просто невозможно. Раньше у Йовицы Арсича были козыри в лице Ксавьера Ратена-Мэйса или Джеремайи Мартина, которые в одиночку могли делать разницу в матче даже с топ-командами лиги.

В этом году «Енисей» сделал ставку больше на развитие молодых российских игроков. Здорово за последний сезон спрогрессировали Егор Рыжов, Михаил Ведищев, Дмитрий Сонько, Артем Шлегель.

Есть парочка и неплохих легионеров у красноярцев - Доминик Артис, Мэтт Коулмэн, Данило Тасич. Последнего совсем недавно мы наблюдали на Матче Звезд Единой лиги ВТБ.

Но объективно всего этого мало против Мело Тримбла и компании. ЦСКА слишком силён, чтобы отдать даже в расслабленном отдать одну игру «Енисею».

По большому счету это понимает и сам Йовица Арсич, обозначивший задачу на плей-офф в СМИ более чем приземленно: «Мы хотим выиграть хотя бы один матч в плей-офф».

Куда более интригующая пара - «Локомотив-Кубань» - «Парма». Пермяки проводят свой лучший сезон под руководством главного тренера Евгения Пашутина. В первый же год существования Winline Basket Cup «Парма» добыла бронзовые медали, обыграв в матче за третье место «Зенит».

Способны в этом году добраться до полуфинала пермяки и в плей-офф Единой лиги ВТБ. Евгений Пашутин на четвертый год работы в «Парме» собрал, пожалуй, сильнейший ростер легионеров. Братья Джейлен и Брендон Адамсы, Виктор Сандерс, ну и разумеется, гигантский 120-килограммовый центровой Террелл Картер.

Селекция «Пармы» сработала гениально, забрав американца из чемпионата Боснии и Герцеговины. То, как действует Картер под кольцом в трехсекундной зоне - что-то на грани фантастики. Единственный минус Террелла - ему свойственно перегорать эмоционально, зарабатывать ненужные фолы и раньше времени завершать матч. А от него игра «Пармы» зависит кардинально. Картер - это всегда мощное оружие на паркете в руках Евгения Пашутина.

Наставник «Пармы» проводит не только эффективную работу с легионерами, но и занимается воспитанием местных молодых талантов. За последний год Единая лига ВТБ открыла для себя Льва Свинина, Глеба Фирсова, Ивана Егорова, которых смело можно называть будущим национальной сборной России.

«Парма» очень ровно прошла регулярный чемпионат, не подпустив никого близко к пятому месту.

Оступятся ли кубанцы в противостоянии с «Пармой»? Вполне вероятен такой вариант. Для «Локо» этот регулярный чемпионат выдался сложным. Наверное, в первую очередь морально.

Руководство краснодарцев полгода мучалось с делом Кирилла Елатонцева, судилось несколько месяцев и в итоге проиграло суд. Параллельно с этим по ходу сезона произошла отставка Антона Юдина на фоне неудовлетворительных результатов.

Сейчас у руля «Локомотива -Кубань» - Томислав Томович. Поклонники Евролиги могут помнить его по работе в тренерском штабе «Црвены Звезды» и вроде бы в последние месяцы у него получилось привести краснодарский клуб в нужный тонус.

Но перспективы за медали у «Локомотива-Кубань» в этом сезоне туманны. Просела статистика у главной звезды Патрика Миллера, крайне нестабильны Мур и Мартин, с ролью второго разыгрывающего тяжело справляется Макар Коновалов.

Надежды краснодарцев будут возлагаться на одаренных молодых ребят - Всеволода Ищенко, за которым уже следят активно в Северной Америке и Антона Квитковских, способного здорово играть как в защите, так и нападении.

Серия обещает быть затяжной. В Перми за «Парму» будет работать магия «Молота», да и в Краснодаре подопечные Пашутина способны обыграть «Локомотив-Кубань». Опять же, состав у краснодарцев на бумаге посильнее. Но только на бумаге. Как проявят себя легионеры «Локо», включая недавно приобретенного у «Автодора» Алена Хаджибеговича - покажет только плей-офф!