Отставка Ротенберга или Кудашова, снятие проклятия «Салавата». Второй день Кубка Гагарина

Вторые пары команд начнут Кубок Гагарина уже сегодня, и по идее не должны снизить планку после вчерашнего огненного дня открытия. «Динамо» и СКА начнут самую непредсказуемую серию Запада, «Салават» постарается избавиться от комплекса первого раунда, а «Трактор» и «Локомотив» будут подтверждать статус с аутсайдерам. Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Москва"

«Динамо» Москва — СКА: ждать увольнение Ротенберга или Кудашова?

Самая огненная пара в Западной конференции и второго дня плей-офф стартует сегодня в Москве. Еще пару лет это звучало бы странно, но в основном эксперты и журналисты называют андердогом именно СКА. К вопросу о том, до каких высот дотянулся армейский клуб под руководством Романа Ротенберга. Мало того, что питерцы впервые начинают в гостях, в качестве не сеяной команды – за 68 игр регулярки они пропустили более 200 (204) шайб.

Однако, не все так просто в этом противостоянии. Есть немалая группа скептиков, которые уверены, что «Динамо» вновь оступится на ранних стадиях. Дело в том, что как раз к концовке регулярного чемпионата петербургская команда каким-то интересным образом подтянула игру в обороне – бич почти всего регулярного чемпионата для СКА.

Команда Романа Ротенберга начала действовать более строго в средней зоне, плотнее работать в единоборствах. Атака же осталась весьма прямолинейной, но мощной – забросили питерцы в регулярке тоже более 200 (236) шайб. В общем, питерские армейцы серьезно подтянулись к самой важной части сезона. Неужели постоянное тасование игроков, странная история с отсутствие Кузнецова и расставание с Деанджело все-таки сработало?

Но вопросы к тренерскому штабу и его умению справляться с нестандартными задачами все же остаются большие. Пожалуй, именно эта точка у СКА и будет ключевой.

Важно, что динамовцы сами создали себе проблемы. В последнем матче им просто нужно было обыгрывать «Северсталь», чтобы избежать встречи со СКА в первом раунде. Но череповчане были значительно интереснее и заслуженно выиграли 3:2.

Вообще, «бело-голубые» провели сезон почти также мощно, как и прошлый. Появилась уверенность у всей команды – забивают не только звезды типа Гусева или Пакета с Комтуа, но и ребята из низших звеньев, когда буксуют лидеры. Это очень сбалансированная команда. Но у нее есть проблемы с внутренним микроклиматом и неуверенностью Алексея Кудашова в завтрашнем дне. Внутренние пертурбации и подковерная борьба еще никогда не оказывала положительного влияния на команды.

Фото: пресс-служба ХК СКА

Что можно сказать совершенно точно, так это что эта серия станет судьбоносной для одного из наставников команд. В случае вылета в первом раунде своей работы лишится либо Роман Ротенберг, о чем стало известно накануне. Либо Кудашов, чье будущее в «Динамо» и без того под большим вопросов после ухода Сопина.

Прогноз на серию: 4-2. Проход «Динамо»

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: Уфа расколдует проклятие первого раунда

Основной интригой этой серии остается вопрос – учится ли Виктор Козлов на своих ошибках и сумеют ли уфимские хоккеисты переступить через психологический барьер боязни первого раунда. Два вылета из ранней стадии подряд не стоили места в клубе ни наставнику команды, ни генеральному директору Ринату Баширову.

Такому кредиту доверия, который они получили от руководства Башкортостана, остальные могут только позавидовать. Но вместе с тем это и огромные риски – все-таки символической перезагрузки после серии неудач в клубе не произошло, а стало быть и ментальность у команды могла остаться прежней.

Если же отбросить психологическую составляющую, то очевидно «Салават Юлаев» в этой паре – безоговорочный фаворит, который должен заканчивать серию максимум за шесть матчей. Легионерская линия Уфы по-прежнему «божит», Ливо – в огне. Правда к обороне и глубине состава есть вопросы. Но и «Сибирь» - это не «Трактор», который сумел задавить «Салават» габаритами и насилием на льду в прошлом сезоне.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

Новосибирск отдал огромное количество сил и эмоций на борьбу за восьмую строчку в Восточной конференции. Свою задачу на сезон команда уже выполнила – вернулась в плей-офф, что в свете последних сезонов для Новосибирска уже считается успехом. Да и Вадим Епанчинцев свои условия для продления контракта выполнил – все могут выдохнуть. Так что по поводу мотивации и эмоций у «Сибири» есть определенные опасения. С другой стороны, им будет сложно расслабиться или хотя бы показать намек на отсутствия полной отдачи на льду перед заполненной двенадцатитысячной «Сибирь-Ареной». Да и лучшее большинство в лиге никуда не делось.

Прогноз на серию: 4:2 – проход «Салавата Юлаева»

«Трактор» — «Адмирал»: будет вязко, Владивосток просто так не сдастся

С «Трактором» в этой паре все предельно понятно. Классная команда, которую удалось выстроить веселому и открытому Бенуа Гру, судя по всему, стала еще более фактурной и уверенной командой, чем та, что в прошлом сезоне доходила до полуфинала Кубка Гагарина.

Тогда это были скорее эмоции и стечение нескольких обстоятельств под руководством Алексея Заварухина, которому просто удалось раскрепостить команду после долгого безвременья под руководством Анвара Гатиятулина. Теперь же путь Челябинска – это осознанная, планомерная работа по оттачиванию своей атакующей игры и весьма неплохой обороны. Да и следить за хоккеем стало приятнее.

Однако, «Адмирал» может доставить своему сопернику больше проблем, чем сибиряки «Салавату». По ходу регулярного чемпионата дальневосточники неплохо так попили крови у челябинцев. Однажды выиграли в овертайме (3:2), а еще один матч – уже в гостях, довели до буллитов. Команда Леонида Тамбиева прекрасно знает, как нейтрализовать сильные стороны «Трактора», и отлично это реализовывает. Но вместе с тем нас точно будет ждать очень вязкая и не самая привлекательная для нейтральных болельщиков игра.

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Вот только дело в том, что пиковый Владивосток нынешнего сезона давно позади. Свой лучший период они провели в осенней части чемпионата, когда поездка во Владивосток почти для любой команды автоматически считалась хотя бы одним поражением из двух игр. К весне же команда Тамбиева явно подустала – от постоянных перелетов, от своего хоккея. Унизительный разгром в Нижнекамске – наглядный тому пример. «По соплям получили. С одной стороны, может, хорошо. Посмотрим. Игры плей-офф покажут, на что мы способны. Надеюсь, что способны на многое. Это будет другой накал, другое соревнование. Все с чистого листа начнется», – рассуждал главный тренер «Адмирала» после 2:7 от нижнекамцев.

В этом и кроется важный вопрос – выжмут ли хоккеисты «Адмирала» из себя новую порцию эмоций, чтобы попылить еще и в плей-офф, как это было весной 2023 года?

Прогноз на серию: 4:2 – проход «Трактора»

«Локомотив» — «Торпедо»: ярославцы будут наказывать за нижегородский трэшток

Пожалуй, это пара, в которой предпочтения все отдают одной стороне – «Локомотиву», который поступательно наращивает свою мощь из сезона в сезон и к нынешнему году подошел в близком к идеальному состоянии.

Расклады по статистике выкладывать смысла нет. Достаточно вспомнить, что «Локомотив» обеспечил себе первую строчку на Западе еще в феврале, «Торпедо» же под конец сезона в основном проигрывало. Пять последних матчей регулярного чемпионата торпедовцы не видели побед. В десяти же последних играх регулярки выигрывали лишь трижды. Пока сложно представить, что нижегородцы смогут противопоставить «железнодорожникам».

Даже по сравнению с самими собой образца двухлетней давности, когда торпедовцы выбивали «Динамо» из первого раунда, это уже совсем другая команда. Пропал задор и дерзость. Кураж на льду у «Торпедо» бывает, но значительно реже, чем в первые сезоны Игоря Ларионова у руля команды.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив

Плюс, молодые и дерзкие «ларионовцы» по подобию своему наставнику решили снова решили поиграть в треш-ток и наговорили лишнего. 19-летний форвард «Торпедо» Никита Артамонов еще в середине сезона выдал:

«Против «Локомотива» невозможно играть. Думаю, даже болельщики засыпают на трибунах».

Есть подозрения, что эти высказывания обязательно аукнутся Нижнему Новгороду уже в предстоящем первом раунде.

Прогноз на серию: 4:1 – проход «Локомотива»