Сюмбель Билалова о своем избраннике: «Родителям Марсель тоже сразу понравился»

Заслуженная артистка Татарстана Сюмбель Билалова и ее возлюбленный прочитали никах. «Интертат» связался с певицей, чтобы поздравить ее с этим событием и расспросить о том, как познакомились Сюмбель и Марсель, кто из коллег по цеху выступил на их бракосочетании и в каком городе планируют жить молодожены.





Фото: из личного архива Сюмбель Билаловой

«Познакомились на банкете, встречались около полугода»

– Сюмбель, как долго вы встречались с будущим супругом? Вы ведь совсем не показывали ваши отношения, и для поклонников новость о никахе стала, кажется, довольно неожиданной.

– Я не очень люблю показывать свою личную жизнь в социальных сетях, не показываю и своих близких. Мои родители тоже редко попадают в ленту. В моих соцсетях – творческая жизнь, песни.

А с Марселем мы встречались около полугода. Он тоже не публичный человек, не любит такие вещи. Поэтому наши отношения мы не светили. Я и никах не планировала публиковать, но многие о нем знали, и мы решили: раз уж видео оттуда все равно разойдутся, покажем и сами.

– А как вы познакомились?

– На банкете. Я была приглашена как певица, он – как гость. Марсель живет в Альметьевске. Сначала общались по телефону, потом он начал приезжать ко мне в Казань.

– Чтобы ближе познакомиться?

– Ну да (смеется). Он не из стеснительных, я ему, видимо, понравилась. Приехал и познакомился. Марсель тоже сразу пришелся мне по душе. На банкетах же не общаешься со всеми подряд, а на него я посмотрела и подумала – в нем есть какая-то изюминка. Приглянулся, в общем. Так и начали общаться.

Хочу рассказать еще один интересный случай. Марсель дружит с баянистом Булатом Шариповым. Летом мы как-то ехали с Булатом в одно село на День деревни. Булат по дороге остановился и говорит: «Мне нужно встретиться с одним человеком, передать кое-что». Я из машины не выходила, даже не посмотрела, с кем он разговаривает. А потом выяснилось, что это был Марсель. Булат тогда еще пошутил: «Марсель, оставляй свою машину, садись назад к Сюмбель, свожу вас на праздник». Но судьба распорядилась так, что мы познакомились позже.

– Чем больше всего привлек вас Марсель?

– Девушки обычно стараются построить отношения, создать семью по той модели, которую видели в своей семье. Мой папа – серьезный человек, лишнего говорить не любит. Марсель тоже понравился мне своей серьезностью, точностью, основательностью, тем, что держит слово. Он показался очень надежным, уверенным в себе человеком.

– Откуда он родом?

– Из села Татарское Абдикеево Самарской области.

«Думаю, он начал слушать мое творчество после знакомства»

– С родителями давно Марселя познакомили? Как они приняли зятя?

– Познакомила три месяца назад. Родителям он тоже сразу понравился. И с папой они быстро нашли общий язык. Не было никаких неловких моментов, все прошло легко.

Марсель тоже свозил меня к себе на родину, к родителям. И они тоже очень тепло меня приняли. Отец Марселя хоть и серьезный человек, но с чувством юмора. А мама у него очень мягкая, спокойная.

– Они знали, что вы певица?

– Знали. Концерты мои тоже видели (смеется). Заочно они уже были со мной знакомы.

– А ваш муж интересовался вашим творчеством?

– Марсель слышал обо мне. Он интересуется искусством, знаком со многими артистами татарской эстрады, есть у него и друзья среди них. Но сказать, что он хорошо знал мое творчество, не могу. Думаю, начал слушать после знакомства (смеется).

«Первый танец мы танцевали под песню Филюса Кагирова»

– На никахе у вас был очень красивый образ.

– Образ я шила у Луизы Скипиной. Знала, что она красиво шьет национальную одежду. Платье для моего сольного концерта тоже делала она. Не секрет, что у артистов такие костюмы не на один день. Алла бирса, и в дальнейшем буду надевать его на мероприятия.

А образ мой всем очень понравился. У меня изначально не было желания надевать белое платье. Не хотелось и слишком кричащих расцветок. А розовый – очень изысканный цвет. Луиза сама мне его предложила. Я отправила ей примерный рисунок вышивки, и она по нему работала уже со своим видением.

– Дорого вышло?

– Ну да, у нее дорогие платья. Точную сумму называть не буду.

– Как прошел никах? Поделитесь моментами, которые особенно запомнились.

– Я хотела, чтобы наш никах прошел в халяльном ресторане. Провели в очень красивом месте, недалеко от дома. Услуги по организации не заказывали, все придумали сами – украшение зала, столы.

Никах украсили наши друзья по сцене. Первый танец мы танцевали под песню Филюса Кагирова. Сначала все подумали, что звучит фонограмма, но на первом же куплете вышел сам Филюс. Поздравили Вадим Захаров, от имени Казанской городской филармонии – дуэт «Фарида-Алсу». Диля Нигматуллина приехала сюрпризом, я не знала, что она будет. Никах мы ведь планировали провести только с родственниками. С друзьями, может быть, летом соберемся. А Диля решила поздравить нас от всех подруг.

Ведущим был Фаннур Фатыхов. Марсель тоже серьезный, не любит лишних слов. Фаннур провел наш праздник очень точно, именно так, как мы хотели. Сам никах прочитал имам мечети «Ал тан» Юсуф хазрат.

– Что вы попросили в качестве махра?

– Мне уже давно нравились «танцующие бриллианты», попросила у мужа такой комплект. Это был очень красивый подарок из сережек, колье и кольца. Теперь ношу их, все делают комплименты.

– Вы ведь и песню, посвященную Марселю, исполнили?

– Да, специально к никаху записала новую песню «Бердәнберем» («Единственный мой»). Ее написал Риваль Хисматуллин на слова Алины Хисамиевой. Исполнила ее в качестве сюрприза. Выложила в соцсетях фрагмент, и в комментариях начали писать: «Когда выпустите?» Раз люди просят – значит, выпустим.

«Теперь начнется другая, совершенно новая жизнь»

– Какие чувства вы сейчас испытываете? Уже осознали, что замужем?

– Пока не могу до конца поверить. Теперь начнется другая, совершенно новая жизнь. Я и сама пока не знаю, какой она будет. Но мне очень интересно, и надежды у меня большие. Хочется наладить жизнь по-хорошему. Сейчас нужно определиться с местом проживания.

– Да, вы же еще и в разных городах. И кто куда переедет?

– Пока не могу сказать, но что-нибудь, Алла бирса, придумаем. Надеемся, что когда начнем жить, все наладится. Да, какое-то время придется поездить. Я не планирую бросать работу, уходить из филармонии. Буду продолжать петь. Вопросов, конечно, много, но самое главное, что начало положено.

– Желание стать мамой тоже, наверное, есть?

– Тут уже как Аллах решит. Это не только от нас зависит. Если получится – конечно, я буду очень рада.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского