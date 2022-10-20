Сытая «Магнитка» и поддержка Маганова: почему Олег Знарок еще повоюет в «Ак Барсе»

«Ак Барс» завершил «стыдную», по словам казанских хоккеистов, серию из шести поражений подряд. «ТИ-Спорт» объясняет, за счет чего Олег Знарок получил передышку в разговорах о своей отставке из «Ак Барса».

Главному тренеру «Ак Барса» по итогам рекордной для казанцев серии из шести поражений подряд в КХЛ достался большой воз критики Фото: ak-bars.ru

Публичная поддержка Маганова и подводная часть айсберга

Перед матчем с «Магниткой» (3:2) через пресс-центр «Ак Барса» прошел президент клуба и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов. У руководителя самого титулованного клуба КХЛ было отличное настроение.

«Что пишете? – спросил он журналистов. – Хватит уже про нашего тренера плохо писать», – в шутливом тоне попросил он.

Публичная поддержка от босса была важна для Олега Знарка перед игрой. Главному тренеру «Ак Барса» по итогам рекордной для казанцев серии из шести поражений подряд в КХЛ достался большой воз критики. В первую очередь от болельщиков команды в соцсетях. Но и некоторые эксперты не отставали. И не один.

Более того, по некоторым данным, в случае поражения от «Магнитки» в руководстве клуба рассмотрели бы целесообразность увольнения специалиста. Понятно, что публично эту информацию в «Ак Барсе» не подтвердит никто.

«Ак Барс» вышел за тренера как на последний бой, «Магнитка» настраивалась на рядовой матч

Но и косвенных «улик» достаточно. Вчера казанцы провели свой лучший первый период в текущем сезоне. Немолодые уже звезды «барсов» носились по льду как угорелые. В общем, было видно, что на кону стоит очень многое. Хоккеисты вышли за своего тренера. И это плюс в копилку самого Знарка.

Игроки «Ак Барса» сразились за тренера. Это плюс самому Знарку Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом сытая победами команда Ильи Воробьева явно рассчитывала на более спокойный матч «регулярки», и первый период «Магнитка» отдала практически безропотно. Правда, даже в редких контратаках гости показали, почему именно они, а не «Ак Барс» борются за лидерство на Востоке КХЛ.

На протяжении всей игры «Ак Барс» доминировал ментально, поражая соперника своей самоотдачей. Но что касается хоккея, то в нем интереснее выглядели уральцы. Скоростные и и комбинационные атаки завораживали. Тем более на три периода высоких скоростей «Ак Барса» явно не хватило. «Наверное, физически мы просаживаемся – это мое мнение», – подтвердил наши наблюдения Знарок после игры.

Знарка спасли не звезды, а молодежь и «казанские авторитеты»

На самом деле главный тренер «Ак Барса» был очень близок к поражению. До решающей шайбы Кристиана Хенкеля в овертайме, от гола казанцев спас голкипер Амир Мифтахов, лежа вытащив «мертвую» шайбу из верхнего угла.

Молодые хоккеисты и опытные местные воспитанники вытянули матч против «Магнитки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Две другие шайбы у «Ак Барса» забросили Никита Евсеев и Александр Бурмистров. Первый проводит дебютный сезон в КХЛ. Для 18-летнего защитника эта шайба стала первой в составе казанского клуба. «Если играет постоянно, то хорошо. Он растёт, молодой игрок, по-мужски не тушуется, молодец», – прокомментировал игру Евсеева Знарок.

Бурмистров же представитель старой гвардии, которая во времена Зинэтулы Билялетдинова ковала третий Кубок Гагарина в истории клуба. «Вы даже не представляете, сколько мы разговаривали с тренерами и без, собирались по несколько раз за день, обсуждали игру, как нужно работать, что должны делать. Ничего не получалось, но сегодня все молодцы, все отработали на полную. Мой гол? Вообще очко было важно набрать, если честно, ничего не получалось потому что. Конечно, приятно, когда забиваешь гол, там была суперская передача от Никиты Лямкина», – прокомментировал свою шайбу Бурмистров.

Получается парадоксальная ситуация, при которой «Ак Барс» тратит колоссальные средства зарплатной ведомости на звездных новичков — Александра Радулова, Вячеслава Войнова, Вадима Шипачева и далее по списку. А от отставки Знарка спасают молодые и опытные местные хоккеисты. Вы же помните предсезонный ролик «Ак Барса» и роли «казанский авторитетов» в нем? Без них — ничего не получится. Все сходится.

Даже Кристиан Хенкель появился в Казани задолго до Знарка — еще в бытность Дмитрия Квартальнова главным тренером. Смешно, но теперь у Евсеева столько же шайб в сезоне, сколько у обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Войнова.

Почему говорить о выходе «Ак Барса» из кризиса преждевременно

Так или иначе, грозовые облака над головой Олега Знарка пока рассеялись. Вчера «Ак Барс» взял необходимую победу невероятным перенапряжением всех сил на фоне «Магнитки», которая подошла к игре, как к рядовому поединку. «С победой нас долгожданной, надеюсь, будем продолжать в том же духе. Она очень важна. Горели глаза, конечно, это на самом деле было. И начали игру мы очень хорошо, в отличие от игры в Челябинске. Там мы провели плохой первый период, и в Магнитогорске тоже, в Екатеринбурге было получше», – говорил Знарок на пресс-конференции.

Олег Знарок: «У ребят горели глаза» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но рано думать о завершении кризиса, ведь игровые проблемы у клуба никуда не делись. Комбинационной игры не прибавилось и невынужденные ошибки в обороне на месте. С такой самоотдачей, какую «Ак Барс» показал накануне, все матчи сезона провести невозможно. Казанским болельщикам остается надеяться, что волевая победа станет некой отправной точкой на пути поиска игры команды Олега Знарка.

Специалист получил некую отсрочку от разговоров об отставке. По крайней мере, до следующего матча, который будет не менее важным, чем вчерашний. Уже в субботу «Ак Барсу» предстоит принять в Казани уфимский «Салават Юлаев», который со скромным составом опережает «богатую Казань» в турнирной таблице Восточной конференции.

На самом деле в «Ак Барсе» большинство игроков знает, что такое «Зеленое дерби»

Перед стартом сезона многие эксперты и болельщики ставили в пример уфимским менеджерам работу на трансферном рынке Марата Валиуллина в «Ак Барсе». По именам нынешний «Салават Юлаев» обладает слабейшим составом в истории клуба в КХЛ. Но это не мешает башкирской команде показывать добротный хоккей и располагаться выше «Ак Баррса» в таблице.

После завершения нашумевшей серии поражений «Ак Барса» от Знарка в субботу будут ждать продолжения банкета. Тем более, на кону не рядовой матч, а целое «Зеленое дерби».

Впереди «Зелёное дерби»? Я уже говорил, и у нас половина команды ещё не знает, что такое «Зелёное дерби». Но нам деваться некуда – мы настраиваемся на каждый матч. Если «Зелёное дерби», значит «Зелёное дерби», - сказал Олег Знарок после победы над «Магниткой».

В «Ак Барсе» много игроков, для которых «Зеленое дерби» – не пустой звук Фото: ak-bars.ru

Понятно желание специалиста снизить градус ответственности перед поединком с «Салаватом Юлаевым». Но на самом деле в «Ак Барсе» куда больше, чем половина игроков, играли в подобных матчах. А главное, руководство клуба и, конечно, болельщики должны разъяснить «незнайкам», что к чему. Хорошо, что некоторые игроки понимают важность «Зеленого дерби».

Наконец-то прервали эту серию, нам за неё было стыдно. Проигрывать всегда неприятно, особенно 6 матчей подряд. Сегодня играли хорошо, показали характер. Многое исправили, пока не до идеала, но от такой игры можно отталкиваться и идти дальше. Сейчас нельзя расслабляться, впереди «Зелёное дерби», которое для нас очень важно. Надо выдавать победную серию, - заявил автор вчерашней победной шайбы Кристиан Хенкель.

Кстати про «стыдную серию» после матчав с «Трактором» говорил и другой «старогвардеец Билла» — Станислав Галиев. «Шесть поражений подряд для «Ак Барса», для Татарстана – это очень стыдно», – заявил он.

Действительно после антирекордной серии от Олега Знарка ждут другой серии — из побед. Это еще один аспект важности предстоящей игры против «Салавата Юлаева».

Фото на анонсе: ak-bars.ru