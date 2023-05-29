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В Татарстане наградили победителей «Абилимпикса»
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» завершается в Татарстане. Соревнования впервые прошли на базе Мензелинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.
«Региональный чемпионат прошел по четырем компетенциям: „Сыроварение“, „Мыловарение“, „Слесарное дело“, „Адаптивная физическая культура“. Его почетными гостями депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин и другие», — отметили в пресс-службе.
В рамках чемпионата был организован круглый стол на тему «Социальное предпринимательство детей с особыми потребностями и движение «Абилимпикс». Точки соприкосновения, совместные проекты, направленные на профессиональное развитие детей с ОВЗ». Его участники обменялись мнениями и предложениями по созданию новых моделей взаимодействия предпринимательского сектора с образовательными организациями, где обучаются и воспитываются ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В заключение встречи состоялась церемония награждения победителей регионального чемпионата. Всего было отмечено около 30 человек: победителям вручили дипломы, сертификаты, медали, сладости и сувениры от спонсоров.
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