В Татарстане наградили победителей «Абилимпикса»

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» завершается в Татарстане. Соревнования впервые прошли на базе Мензелинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан

«Региональный чемпионат прошел по четырем компетенциям: „Сыроварение“, „Мыловарение“, „Слесарное дело“, „Адаптивная физическая культура“. Его почетными гостями депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин и другие», — отметили в пресс-службе.

В рамках чемпионата был организован круглый стол на тему «Социальное предпринимательство детей с особыми потребностями и движение «Абилимпикс». Точки соприкосновения, совместные проекты, направленные на профессиональное развитие детей с ОВЗ». Его участники обменялись мнениями и предложениями по созданию новых моделей взаимодействия предпринимательского сектора с образовательными организациями, где обучаются и воспитываются ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В заключение встречи состоялась церемония награждения победителей регионального чемпионата. Всего было отмечено около 30 человек: победителям вручили дипломы, сертификаты, медали, сладости и сувениры от спонсоров.