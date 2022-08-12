Сырный завод в Татарстане планирует войти в топ-5 производителей России

фото: © Эльвира Зайнулина / «Татар-информ»

Сыродельческое предприятие Татарстана планирует войти в пятерку крупнейших производителей страны. Об этом журналистам рассказал генеральный директор предприятия «Азбука сыра» Алексей Фатыхов.

«Сейчас мы входим в топ-10 крупнейших сырных заводов в стране, после реконструкции объектов мы намерены увеличить мощности и войти в топ-5», – сказал он.







По его словам, предприятие производит 34-37 тонн сыра в сутки. После увеличения мощностей ежедневно здесь будеть изготавливаться по 45-50 тонн, а в месяц свыше 1,2-1,3 тыс. тонн продукции.

«Наши основные заказчики – крупные торговые сети России. Мы поставляем сыры в 66 регионов страны. 80% объема реализуется в федеральные и региональные сети», – уточнил Фатыхов.

Он отметил, что для производства сыра предприятие заключило договоры с 55 поставщиками молока из Татарстана и близлежащих регионов в радиусе 600 км. Так, на предприятие идут поставки молока из Марий Эл, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Пермского края, Оренбургской, Самарской, Кировской и Ульяновской областей.



Он добавил, что введеные санкции не отразились на деятельности предприятия. «В рамках санкций одной из позиций с самым высоким риском была закваска. Она на 90% поставляется из зарубежных стран. Но так как она относится к пищевой промышленности, то санкции на ней не отразились, и предприятие не останавливало работу», – сказал он.



Фатыхов напомнил, что в 2020 году предприятие проводило оптимизацию производства по налаживанию систем сбыта. В следующем году оно планирует обновить корпус и выйти на максимальную производительность.

Среди основных целей предприятия – нарастить мощности к 2027 году и запустить новый завод в Кукморе, который будет перерабатывать 500 тонн молока в сутки. На реализацию этого проекта, по словам генерального директора, потребуется от трех до пяти миллиардов рублей.

Вторая цель – установка современного оборудования на предприятии, а также налаживание партнерства с крупными ретейлерами России.

«Наши возможности позволяют поставлять сыр за рубеж. Но рынок России слишком необъятен», – заключил он.