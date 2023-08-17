На конференции в Казани сыроделы ищут способ заменить иностранные пармезан и грюйер

В Казани стартовала конференция «Сыроделие – сегодня и завтра, создание возможностей», на которую приехали представители производителей продукта со всей страны. По ее итогам планируется реализовать новые проекты, которые позволят провести импортозамещение иностранных сыров. В том числе – поставить на российские прилавки аналог грюйера, пармезана и других сортов сыра.

Специалисты отрасли обсудят современные тренды в отрасли, поищут решения для наиболее насущных проблем.

«Производство молока, как и продуктов, полученных после его переработки, в Татарстане стабильно растет. Качественные сыры из качественного молока – это тренд. Поэтому на заводах активно развивается производство мягких, полутвердых и твердых сыров. Неспроста именно в Казани собрались представители крупных российских компаний, которые предлагают меры по повышению качества. Мы должны идти в ногу со временем и ставить новые ориентиры, задавать новые стандарты», – отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

Сегодня потребители стали более избирательными и требовательными к продукции, что стимулирует производителей повышать качество, отмечает гендиректор компании-производителя сыра «Азбука вкуса» Алексей Фатыхов.

«Основной тренд на последние пять лет – рост качества. Это происходит благодаря наличию качественного молока, внедрению нового оборудования. Главное, что потребитель начинает разбираться в сыре. Для нас это очень важно», – пояснил он.

По словам Фатыхова, из-за этих факторов у людей падает интерес к сырным продуктам в пользу качественных сыров. При этом у России есть определенный потенциал роста в сфере потребления. По количеству съедаемого продукта на человека в год наша страна отстает от Восточной Европы практически в два раза.

Организаторы конференции рассчитывают, что по итогам мероприятия все больше компаний заинтересуются проектами по производству сложных сортов сыра, которые раньше привозили из-за рубежа, а сейчас они оказались недоступны для российского потребителя, заявила генеральный директор компании «Ингредико» Евгения Николаева.

«На нашей конференции мы отвечаем на запрос наших потребителей. Если раньше была группа твердых сыров, которую рынок нашей страны импортировал, то сейчас мы хотим заместить этот рынок и поставить на прилавок хороший российский пармезан, наш аналог грюйера и многие другие сорта. Но важно, чтобы все это соответствовало требованиям качества. Это должны быть идеальные сыры. Думаю, в течение года после нашей конференции, проекты будут реализованы. Это должно стать основным результатом нашей конференции», – сообщила она.

При этом она подчеркнула, что уже есть компании, которые занялись подобными проектами. В том числе одна из татарстанских компаний около года назад занялась производством пармезана, однако срок его созревания довольно долгий, поэтому продукт еще не появился на прилавках.