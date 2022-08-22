Сыр из Татарстана завоевывает полки федеральных сетей

Сочетание «цена-качество» в глазах потребителей нередко выглядит как противоречие одного другому. Особенно это актуально для продовольственных товаров. Бытует мнение, что качественный продукт обязательно должен быть дорогим, тем более если речь идет про мясную и молочную продукцию.

Однако растущая популярность товаров под собственной торговой маркой (СТМ) опровергает этот тезис. За счет экономии на логистике, рекламе и других расходах и при двойном контроле качества — производителем и заказчиком, СТМ становятся доступной альтернативой дорогим продуктам известных марок. Один из таких примеров — производство сыра в Татарстане для федеральной торговой сети «Пятерочка».

Мамадышский сыродельно-маслодельный завод — один из крупнейших производителей Татарстана в партнерстве с крупнейшей сетью магазинов у дома «Пятерочка» освоил выпуск сыра под собственной торговой маркой «Свежий ряд». Его производство началось уже 6 лет назад. На сегодняшний день завод выпускает 5 сортов сыра данной торговой марки, всего же в линейке представлено целых 19 разновидностей, которые поставляются в магазины в 67 регионах страны.

Как рассказали представители «Пятерочки», для производства СТМ торговые сети выбирают только крупные и надежные предприятия, которые способны обеспечить требуемый объем и поддерживать стабильно высокое качество. Ведь реализуя СТМ ретейлер буквально ставит на кон свою репутацию у покупателей.

Мамадышский сыродельно-маслодельный завод входит в десятку лучших производителей сыра в России. Он построен в 1974 году, начинал производство перерабатывая 25 т молока за смену, сегодня его мощность позволяет перерабатывать до 500 т молока и выпускать более 35 т сыра в сутки. В 2022 году был полностью реконструирован один из цехов по производству сыра, установлено современное европейское оборудование, полностью обновлена инфраструктура и коммуникации. В обновленном корпусе внедрена «закрытая» технология производства сыра, характеризующаяся высокой степенью автоматизации, что позволяет получать продукт стабильного качества от партии к партии. Все технологические процессы соответствуют системе контроля качества ХАССП.

Мамадышский завод проходит регулярные аудиты со стороны службы качества торговой сети «Пятерочка». За качеством торговая сеть следит крайне внимательно.

Елена Генералова, руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети «Пятерочка»:

«У нас есть 3 этапа оценки качества: это разработка технологической рецептуры либо спецификации, входной контроль при погрузке на РЦ и слепое тестирование с полки. Мы отбираем с прилавков образцы продукции и сдаем в аккредитованные лаборатории. В случае каких-либо нарушений — у производителя есть время устранить его, при отсутствии изменений — мы просто прекращаем сотрудничество».

Ежедневно комбинат перерабатывает в среднем 400 т молока, оно поступает из близлежащих фермерских хозяйств, более половины которых находятся в Республике Татарстан. После контроля, где проверяют массу, жирность, отсутствие примесей и другие параметры, подтверждающие качество, молоко охлаждают, заквашивают, и получается сырная масса.

Далее ей придают форму, прессуют и отправляют созревать на срок от 45 дней и более — это зависит от сорта сыра. С каждой выпущенной партии и завод, и торговая сеть- заказчик, берут образцы на лабораторный контроль, чтобы быть уверенными в том, что на прилавки попадает только качественная продукция.

Так производятся сыры торговой марки «Свежий ряд», цена на которые варьируются в диапазоне 500-900 рублей за килограмм. При этом спрос на продукт активно растет, что говорит о доверии покупателей: прирост оборота в РТО за последнее время составил 48% , а по картам лояльности с мая продукцию марки купили более 6,4 млн человек.

СТМ в России уже давно стал привычен и популярен у покупателей. Сегодня на прилавках торговых сетей наряду с известными брендами можно встретить и товары, выпущенные под собственными торговыми марками — СТМ. Как поясняют ретейлеры, сегодня развитие СТМ — это стратегический подход, который позволяет увеличить ассортимент продуктов по приемлемым ценам для покупателей магазинов. Товары собственных торговых марок по уровню не уступают своим конкурентам по вкусу, качеству и технологиям производства, при этом стоят они меньше за счет сокращения расходов на рекламу, продвижение и доставку в торговые точки.

К примеру, сеть магазинов у дома «Пятерочка» имеет в своем портфеле около 80 собственных торговых марок самых разных ценовых сегментов, которые производятся на заводах по всей России.