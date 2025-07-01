«Сьон» не получал предложений по Миранчуку, в команде хотят сохранить Антона

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Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал, что в клубе не получали предложений о переходе полузащитника Антона Миранчука.

«По Антону Миранчуку нет ни одного предложения ни от российских, ни от зарубежных клубов. Думаю, он останется с нами. Лично я бы очень хотел, чтобы Антон остался в «Сьоне». Он лидер команды», – передает слова Константина Sport24.

Напомним, Миранчук присоединился к «Сьону» осенью 2024 года свободным агентом. За швейцарский клуб он отыграл 24 матча, где забил два мяча и отдал три передачи в Высшей лиге.

Ранее Антон выступал за «Локомотив» с 2013 по 2024 год. С «железнодорожниками» он взял чемпионство и Суперкубок России, а также трижды Кубок страны.