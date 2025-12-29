Сыну участника СВО из Апастовского района подарили баян

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов и глава Апастовского района Айрат Зиганшин подарили баян сыну участника специальной военной операции Руслана Хайрутдинова – Исламу.

В новом учебном году Ислам Хайрутдинов начал посещать секцию баяна Апастовской школы искусств. Его учитель Камиль Гайнутдинов высоко оценил талант юного музыканта. Полученный в подарок инструмент вызвал у Ислама радость, и он продемонстрировал свои навыки игры на баяне.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

«Мы получили письмо, в котором сообщалось, что сын Руслана Хайрутдинова посещает школу искусств и мечтает о новом баяне. После обсуждения с нашим министром Ирадой Аюповой мы решили осуществить мечту Ислама. Желаем ему успехов в развитии таланта, а его отцу – вернуться живым и здоровым, с Победой», – сказал Ленар Хакимзянов.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Руслан Хайрутдинов начал службу по контракту 29 октября 2024 года. В настоящее время он занимает должность командира подразделения в 430-м мотострелковом полку и служит старшим сержантом.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.