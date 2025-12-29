news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 29 декабря 2025 11:02

Сыну участника СВО из Апастовского района подарили баян

Читайте нас в
Телеграм
Сыну участника СВО из Апастовского района подарили баян
Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ленар Хакимзянов и глава Апастовского района Айрат Зиганшин подарили баян сыну участника специальной военной операции Руслана ХайрутдиноваИсламу.

В новом учебном году Ислам Хайрутдинов начал посещать секцию баяна Апастовской школы искусств. Его учитель Камиль Гайнутдинов высоко оценил талант юного музыканта. Полученный в подарок инструмент вызвал у Ислама радость, и он продемонстрировал свои навыки игры на баяне.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

«Мы получили письмо, в котором сообщалось, что сын Руслана Хайрутдинова посещает школу искусств и мечтает о новом баяне. После обсуждения с нашим министром Ирадой Аюповой мы решили осуществить мечту Ислама. Желаем ему успехов в развитии таланта, а его отцу – вернуться живым и здоровым, с Победой», – сказал Ленар Хакимзянов.

Фото предоставлено Ландыш Гайнуллиной

Руслан Хайрутдинов начал службу по контракту 29 октября 2024 года. В настоящее время он занимает должность командира подразделения в 430-м мотострелковом полку и служит старшим сержантом.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

Чай с хазратом: могут ли мусульмане отмечать Новый год, принимать подарки и верить в чудо

28 декабря 2025
В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

В Татарстане прекратятся метели и немного повысится температурный фон

28 декабря 2025