Сыну фронтовика из Татарстана поисковики передали утерянную им в 1944 году Литве медаль

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, расположенном в Казанском Кремле, состоялась передача найденной поисковиками в октябре 2021 года на территории Литвы медали «За боевые заслуги» семье фронтовика из Татарстана Ивана Васильевича Дубровина.

Фото: © Михаил Захаров

Редкая находка была обнаружена около города Мариямполе. Здесь в 1944 году проходил боевой путь 31-й стрелковой дивизии, где служил татарстанец, принимавший участие в Вильнюсской наступательной операции. Медаль обнаружил литовец, молодой боец поискового клуба «Балтика» Кястас Маяускас.

Фото: © предоставлено поисковым отрядом «Балтика»

«Найти медаль удается в единичных случаях. Чаще находят медальоны. Вообще наша основная задача — не только поиск захоронений солдат, но их идентификация. У нас есть проекты, которые направлены непосредственно на идентификацию солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это и читка медальонов, и проект „Память вне времени“, в котором мы сейчас создаем совместно с КФУ ДНК-лабораторию по идентификации солдат. В общем это целый комплекс задач, связанных с войной. На нашем сайте можно посмотреть результаты работы за все годы поискового движения с самого начала, когда оно было организовано в 1988 году. Технологии идут вперед, и мы теперь можем читать медальоны, которые были найдены в конце 1980-х годов. Прошло 30 лет, а мы только что эту фамилию смогли прочесть, иногда уже и родственников нет. Так что большая удача, когда можно найти близких — сестры, братья, а сейчас много уже внучатых племянников и так далее», — рассказал председатель совета объединения «Отечество» в РТ Александр Коноплев.

Фото: © предоставлено поисковым отрядом «Отечество»

Иван Дубровин родился в 1916 году в деревне Новые Ключищи (ныне Арский район Республики Татарстан). Прошел всю войну от боев под Москвой в 1941 году до Кенигсберга в 1945-м, где и встретил Победу. Обеспечивал дивизию всем необходимым, работая сначала шофером, затем став старшиной автороты. После войны Дубровин жил в Казани, воспитал пятерых сыновей и одну дочь. Умер в 2003 году. Получить утерянную им в 1944 году награду, найденную поисковиками в 2021 году, пришел один из сыновей фронтовика Алексей Иванович Дубровин, внучка Юлия Амелина и правнучка Ангелина Амелина. Находка литовских поисковиков теперь особенно ценна для семьи: во-первых, это была первая медаль Ивана Дубровина, а во-вторых, последующие, которые хранились в семье, были похищены в 1990-е годы.

Фото: © Михаил Захаров

«Спасибо всем поисковикам нашей страны, всем, кто участвовал! Это осталась единственная медаль отца, может быть, когда-то еще где-то и другие похищенные найдутся. Но эта у него была самая первая, солдатская, и он часто вспоминал о ней. Тихонечко говорил: „Где-то я ее потерял”. Спасибо всем за то, что она есть! За то, что есть люди, которые занимаются поиском, чтобы увековечить нашу Победу в будущих поколениях. Спасибо всем! Здоровья всем крепкого, успехов в поисках», — сказал сын участника Великой Отечественной войны Алексей Иванович Дубровин.

Фото: © Михаил Захаров

То, что первая медаль Ивана Дубровина была именно потеряна, пояснил поисковик объединения «Отечество» РТ Илья Прокофьев, было понятно по фрагментам гимнастерки, которые остались зажаты креплением. Затем по ее номеру коллеги из московской организации «Вымпел» помогли установить, кто же ею был награжден.

Фото: © Михаил Захаров

«Общими усилиями довольно-таки быстро удалось найти родных и близких. Оказалось, что у Василия Ивановича было шестеро детей и все они здоровы, и вот некоторые сегодня присутствуют на церемонии передачи медали. Для нас очень важно, чтобы эта реликвия заняла достойное место в семье героя. Большое счастье, что он оставил такое большое потомство и теперь такая большая дружная семья живет у нас в Татарстане. И Кястас Маяускас, который непосредственно нашел эту медаль, тоже сегодня волнуется, как и мы, ждет от нас новостей об этом событии», — подытожил Прокофьев.