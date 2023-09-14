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Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы по трем обвинениям
Сыну Президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения. В сумме по ним ему грозит до 25 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <...> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов <...> десять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов», перечислено в нем.
Из трех два обвинения относятся к покупке пистолета «Кольт». Тогда Байден-младший предоставил ложную информацию, умолчав о том, что употребляет наркотики. Еще один пункт касается непосредственно хранения оружия в период употребления наркотиков.
Все преступления, по данным гособвинителей, совершены в 2018 году. По ним в сумме Хантеру Байдену грозит штраф в 750 тыс. долларов.
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