Сыну Байдена грозит до 25 лет тюрьмы по трем обвинениям

Сыну Президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения. В сумме по ним ему грозит до 25 лет тюрьмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Максимальное наказание: десять лет тюремного заключения, штраф 250 тысяч долларов. <...> Пять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов <...> десять лет судебного заключения, штраф 250 тысяч долларов», перечислено в нем.

Из трех два обвинения относятся к покупке пистолета «Кольт». Тогда Байден-младший предоставил ложную информацию, умолчав о том, что употребляет наркотики. Еще один пункт касается непосредственно хранения оружия в период употребления наркотиков.

Все преступления, по данным гособвинителей, совершены в 2018 году. По ним в сумме Хантеру Байдену грозит штраф в 750 тыс. долларов.