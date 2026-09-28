Сыновья – опора матери: история Натальи Лоос из Слободы Архангельской

В Новошешминском районе продолжается проект «Мамы Героев Татарстана». В рубрике «Наша гордость» публикуются истории матерей, чьи сыновья стали участниками специальной военной операции. Одна из них – жительница села Слобода Архангельская Наталья Лоос, воспитавшая четверых сыновей.

Судьбы двоих связаны со специальной военной операцией.

Второй сын, Алексей, был призван по мобилизации осенью 2022 года, когда ему еще не исполнилось 23 лет. Он служил сапером с позывным Тихий и почти три года выполнял задачи по разминированию и инженерной разведке. Дома его ждали жена и маленький сын.

Весной 2025 года при выполнении боевого задания Алексей получил тяжелое ранение: он подорвался на мине и лишился обеих ног. Во время лечения в московском госпитале мужчина узнал, что стал отцом во второй раз. Сегодня он живет с семьей, воспитывает двоих детей, работает в Чистопольском военкомате и строит собственный дом. За мужество и героизм Алексей награжден орденом Мужества, медалью Суворова и другими государственными наградами.

Третий сын Натальи Васильевны, Дмитрий, добровольно заключил контракт. 4 октября ему исполнится 19 лет. Несмотря на испытания, через которые прошел старший брат, он самостоятельно принял решение отправиться на службу. Подробности о его подразделении семья не раскрывает.

Старший сын живет в Новошешминске, а младший пока учится в пятом классе. Для него война – это ожидание звонков от братьев и ежедневные молитвы матери.

«Я каждый день прошу Бога за Дмитрия, чтобы вернулся живым. Алексей возвратился, но какой ценой… Я горжусь обоими сыновьями», – говорит Наталья Васильевна.

На съемки фотопроекта она пришла вместе с невесткой и внуками. По словам инициатора проекта Эльвиры Узбековой, именно семейное единство стало самым сильным впечатлением от этой встречи: дети растут в любви и заботе, а родные поддерживают друг друга в любых испытаниях.

На фото: Алексей и Дмитрий

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.