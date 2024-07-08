Сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана освободили после ареста

В Дагестане вышли на свободу пятеро сыновей бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, которые являются братьями боевиков, устроивших теракт в республике 23 июня. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

23 июня в Дербенте и Махачкале произошла стрельба. Неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Как передает РИА Новости, один из ликвидированных бандитов — 31-летний сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман.

РИА Новости сообщал, что два суда в Махачкале признали шестерых сыновей Омарова виновными «в совершении административного правонарушения». Им назначили аресты сроком от двух до 13 дней.

Магомеда Омарова арестовали в день теракта на 10 суток за мелкое хулиганство. В минувшую пятницу он вышел на свободу, однако на следующий день был снова задержан. По данным источников, Омаров проходит фигурантом по уголовному делу об отмывании денег.