«Сыночки мои хорошие»: 86-летние волонтеры из Нурлата получили медали «За поддержку СВО»

Фото из архива семьи Литта

Супругам Нине и Василию Литта далеко за 80. Но года для них не помеха, чтобы заниматься волонтерской деятельностью. В нее они включились сразу же, как только в Нурлате прозвучал клич об оказании помощи бойцам спецоперации. За это время руками пенсионеров изготовлены сотни предметов для личного комфорта военнослужащих.

Нина Васильевна, через неделю ей исполнится 83 года, продолжает шить постельное белье для госпиталей и нижнее белье для бойцов. Как говорят в их семье, сшила порядка 100 наволочек, а сколько простыней, полотенец и прикинуть сложно.

В семье как-то ради интереса посчитали, сколько резинки на нижнее белье использовали. Получилось, что больше полкилометра, потом еще 100-метровый рулон закончили. А на одни трусы уходит примерно 69 сантиметров.

Изготовление травяных чаев — другая составляющая волонтерской деятельности супругов Литта. По подсчетам Нины Васильевны, на протяжении почти 10 месяцев с каждой пенсии приобретается порядка 1 тыс. фильтр-пакетов.

Фото из архива семьи Литта

Каждый пакетик, нашептывая пожелания здравия, она заполняет чаем и полезными травами, которые специально для этих целей собирали все лето. Сегодня утром в волонтерскую группу «Вкусняшки для победы» она привезла 1 тыс. пакетиков полезного чая.

Не остается в стороне и глава семьи, 86-летний Василий Павлович. Он мастерски плетет веревки из полиэтиленовых пакетов. К каждой поездке волонтеров в зону СВО у него готово по 10-12 штук 4-метровых веревок. Как оказалось, они очень нужны солдатам. Бойцы говорят, хорошо, что веревки разноцветные: сливаются с природой и незаметны при наблюдении с высоты, и очень крепкие, надежные.

Фото из архива семьи Литта

Бойцы на днях посетили семью Литта, чтобы вручить им медали «За поддержку СВО».

Гости в военной форме для супругов стали полной неожиданностью. «Сыночки мои хорошие, мои внуки», — с такими словами встретила их Нина Литта.

Фото из архива семьи Литта

Бойцы первого батальона 1233 полка пришли поблагодарить их за волонтерскую деятельность, вручили цветы. Женщина настолько прониклась вниманием, что не смогла сдержать слез.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Фото из архива семьи Литта

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