Сына Рамзана Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении своего сына, секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова медалью «Защитник Чеченской Республики».

Церемония состоялась в рамках второго открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

«По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров… В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль "Защитнику ЧР"», – написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.