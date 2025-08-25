news_header_top
Общество 25 августа 2025 15:08

Сына Рамзана Кадырова наградили медалью «Защитник Чеченской Республики»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о награждении своего сына, секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова медалью «Защитник Чеченской Республики».

Церемония состоялась в рамках второго открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений.

«По моему поручению в торжественной церемонии награждения победителей и участников чемпионата принял участие помощник главы ЧР, секретарь совета безопасности ЧР, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина Адам Кадыров… В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль "Защитнику ЧР"», – написал Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

#Рамзан Кадыров #чеченская республика #награждение
