Происшествия 18 мая 2026 16:35

Сына-подростка экс-главы холдинга, владевшего «Из рук в руки», развели на 16 млн

На 16 млн рублей мошенники обманули 17-летнего сына Николаса Дадиани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Николас Дадиани – бывший директор холдинга, выпускавшего газету бесплатных объявлений «Из рук в руки».

Злоумышленники убедили подростка передать им имущество на суммы свыше 16 млн рублей. Деньги и ювелирные изделия, а также наручные часы стоимостью более 6 млн рублей забрала у доверчивого паренька 29-летняя женщина. После этого она передала их 21-летней сообщнице. Аферистку помоложе задержали в Подмосковье. Подозреваемая – жительница Долгопроудного. Ее подельницу-курьершу задержали ранее.

#задержали мошенника #мошенничество в особо крупном размере #Мошенничество
