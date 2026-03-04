news_header_top
Политика 4 марта 2026 09:52

Сын Хаменеи может быть избран новым лидером Ирана — СМИ

Базирующийся в Лондоне иранский телеканал Iran International со ссылкой на источники заявил, что Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции избрала Моджтабу Хаменеи, сына погибшего аятоллы Али Хаменеи, новым верховным лидером страны.

Позже информацию дополнила The New York Times. По данным трёх иранских чиновников, именно Моджтаба Хаменеи стал главным претендентом на этот пост. Власти Ирана пока не дали официального решения.

#Иран #лидер
