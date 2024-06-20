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Сын Вячеслава Зайцева умер после продолжительной болезни в возрасте 64 лет
Сын известного модельера Вячеслава Зайцева, художник-модельер, член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Зайцев после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе Российской академии художеств рассказали, что, предположительно, модельер умер от онкологии, с которой боролся.
Отец Егора Зайцева скончался в этом году 30 апреля — 2 марта Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного модельера.
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