Сын Вячеслава Зайцева умер после продолжительной болезни в возрасте 64 лет

Сын известного модельера Вячеслава Зайцева, художник-модельер, член-корреспондент отделения дизайна Российской академии художеств Егор Зайцев после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Российской академии художеств рассказали, что, предположительно, модельер умер от онкологии, с которой боролся.

Отец Егора Зайцева скончался в этом году 30 апреля — 2 марта Вячеславу Зайцеву исполнилось 85 лет. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного модельера.