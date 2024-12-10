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Сын Трампа высмеял Зеленского картинкой из фильма «Один дома 2»
Сын избранного президента США Дональда Трампа высмеял Владимира Зеленского в соцсети X при помощи картинки из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».
В посте он опубликовал два скриншота: на верхнем изображен избранный президент США Дональд Трамп с Кевиным (роль исполнил Макалей Калкин), а внизу – Зеленский с новым американским лидером. Причем у украинского политика на голове «красуется» такая же шапка, как у маленького героя из новогодней комедии.
Интересно, что юмористическую картинку уже оценил предприниматель Илон Маск. Он отреагировал на пост смеющимся смайликом.
Ранее сообщалось, что Трамп встретился с Зеленским и Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Политики общались на протяжении 35 минут.
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