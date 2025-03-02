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Политика 2 марта 2025 16:38

Сын Трампа раскритиковал жесткую мобилизацию на Украине

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Американский предприниматель Дональд Трамп-младший (старший сын 47-го президента США) раскритиковал жесткую мобилизацию на Украине.

«Это абсолютное зло», — написал Трамп-младший в соцсети Х (перевод по РИА «Новости»).

Ранее Трамп увидел кадры, на которых сотрудники территориального центра комплектования принудительно мобилизуют на улице неизвестного мужчину.

Ролик про силовую мобилизацию широко распространяется в интернете. На кадрах представители военкоматов нередко избивают мужчин мобилизационного возраста, а потом увозят их.

Трамп-младший родился 31 декабря 1977 года в Манхэттене. После окончания Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета он присоединился к «The Trump Organization» в Нью-Йорке и стал курировать крупные строительные проекты, в том числе Уолл-стрит, 40, Международную гостиницу и башню Трампа. В настоящее время Трамп вместе со своей сестрой Иванкой Трамп, а также братом Эриком Трампом является исполнительным вице-президентом в компании Трампа.

#Дональд Трамп #мобилизация #Украина #критика
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