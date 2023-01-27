«Сын начал терять зрение в год»: как в ДРКБ борются с генетической слепотой у детей

Уникальную операцию проводят офтальмологи ДРКБ маленьким пациентам, страдающим наследственной потерей зрения. Это единственная клиника в Татарстане, которая избавляет от тяжелого недуга детей не только нашей республики, но и других регионов. Об особенностях болезни и тонкостях операции – в репортаже «Татар-информа».

Медики Детской республиканской клинической больницы помогают детям, страдающим дистрофией глазной сетчатки, восстановить зрение

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Без этой уникальной операции к 40 годам пациент слепнет

Шанс увидеть мир во всей его красе дают ребятам со всей республики и других регионов страны медики Детской республиканской клинической больницы. Именно здесь специалисты помогают детям, страдающим дистрофией глазной сетчатки, восстановить зрение. Как правило, заболевание наследственное, и если вовремя не принять меры, то к 40 годам человек может перестать видеть навсегда.

Операция называется «лечебное ретросклеропломбирование», в практике ДРКБ она используется широко и уже доказала свою эффективность. Под общим наркозом в глазное яблоко вводится специальный препарат «Аллоплант». Все манипуляции занимают всего несколько минут, за это время сетчатка получает «питание», это позволяет приостановить потерю зрения.

Под общим наркозом в глазное яблоко вводится специальный препарат «Аллоплант» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«В Татарстане наша клиника единственная, кто занимается данной патологией. Операция проводится при помощи аллоплантов. Эти препараты хорошо себя зарекомендовали. Они разработаны и производятся в Уфе в Центре глазной пластической хирургии. Препараты позволяют замедлить прогресс заболевания и улучшить зрительные функции», – рассказала врач офтальмологического отделения ДРКБ, кандидат медицинских наук Гузель Закирова.

Увы, операция дает лишь временный эффект. Со временем зрение пациентов будет снова ухудшаться и им придется снова лечь на операционный стол. Как правило, хирургическое вмешательство требуется раз в полгода-год, после чего ребенок сможет снова хорошо видеть и радоваться жизни.

Гузель Закирова: «Операция проводится при помощи аллоплантов. Эти препараты хорошо себя зарекомендовали. Они разработаны и производятся в Уфе в Центре глазной пластической хирургии» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Начал терять зрение в год, переехали в Казань, чтобы попасть в ДРКБ»

«Татар-информ» поговорил с Ниной – мамой одного из маленьких пациентов офтальмологического отделения ДРКБ. Сегодня ему сделали операцию на глаза. Женщина рассказала, что пару лет назад их семья переехала в Казань из Амурской области. Нина растит двоих сыновей. Старшему исполнилось десять, младшему – пять. Обоим, к сожалению, досталось тяжелое наследственное заболевание – дистрофия глазной сетчатки.

Сегодня на операционном столе оказался старший сын нашей героини. Она рассказала, что зрение мальчика начало падать, когда ему едва исполнился год. Стала замечать, что ребенок не реагирует на игрушки, пытается рассмотреть предметы вблизи. Это сильно насторожило молодую маму, она сразу же обратилась к местным специалистам.

Сегодня на операционном столе оказался старший сын нашей героини Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Там нам предложили обыкновенное лечение. Выписывали медикаменты, витамины. Мы делали гимнастику глаз. Но ребенок продолжал плохо видеть. Это сказывалось на учебе, на улице плохо ориентировался. Сын стал плохо видеть в темноте, появилась так называемая куриная слепота», – рассказала Нина.

Более полное обследование ребенок получил, когда семья переехала в Казань и попала на прием к офтальмологам ДРКБ. Тогда же решили проверить и младшего сына, – увы, диагноз подтвердился и у него. Матери объяснили, что именно здесь медики могут помочь мальчика вернуть зрение. Но для этого нужно провести небольшую операцию – ввести в глазную сетчатку аллопланты.

«Данную операцию делают моему ребенку во второй раз. И, знаете, это чудо. Зрение сына улучшилось. Мы очень благодарны Гузель Закировне. Она ведет нас с самого начала, советует, что и как лучше сделать, поддерживает нас», – отметила мать юного пациента клиники.



В будущем генная инженерия позволит вылечить этот недуг совсем

Между тем Детская республиканская клиническая больница участвует во внедрении препарата, который сможет излечить недуг на генетическом уровне. В научной цепи клиника находится в первых рядах – медики наблюдают за больными, берут у них кровь на анализ, который позволит найти и изучить поломанный ген и разработать лечение.

Медики советуют татарстанцам как можно внимательнее относиться к здоровью глаз своего ребенка. Только так можно вовремя заметить недуг и обратиться за лечением к специалистам.