Сын погибшей в ДТП: «Отец ждал, что водитель извинится, но он игнорировал нас»

Советский суд Казани был вынужден в очередной раз отложить процесс по рассмотрению дела о смертельном ДТП. Адвокат обвиняемого Айрата Садикова не смог прийти на слушание по состоянию здоровья. Потерпевшая сторона обвинила подсудимого в затягивании процесса.

Трагедия произошла в конце апреля прошлого года на улице Гвардейской. Молодой водитель сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на красный.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По информации городской Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не выбрал безопасную скорость и наехал на 74-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм пенсионерка скончалась в карете скорой помощи.

Установить виновника происшествия удалось довольно быстро, расследование дела продолжалось недолго, вскоре его передали в суд. Однако стартовать процесс не может до сих пор.

Сегодня на заседание Садиков пришел без защитника и обратился к суду с ходатайством об очередном отложении дела. Как выяснилось, еще в конце прошлого года его адвокат сломал бедро. Из-за полученной травмы он не может передвигаться, а, следовательно, и участвовать в судебном разбирательстве.

«Я возражаю. Это уже далеко не первая просьба об отложении процесса. Я понимаю, что причина есть и перелом существенный, он будет заживать долго. Но череда таких отложений друг за другом – это просто затягивание процесса. Прошу понять меня правильно, у обвиняемого есть адвокат по договору, но раз он не может участвовать в процессе, государство может предоставить ему бесплатного защитника, надо воспользоваться этим правом», – высказал свою позицию потерпевший – сын погибшей женщины Илдар Хисматуллин.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Однако Садиков против смены защитника резко возражал. Прокурор сочла причину для отложения процесса уважительной и поддержала ходатайство обвиняемого.

«Моему отцу будет уже 82 года, он инвалид, у него сахарный диабет, была операция на сердце. Тем более после таких событий здоровья у него точно не прибавилось. Мне сейчас придется звонить и говорить ему, что все опять отложили. Это очередной рубец ему на сердце», – поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» Хисматуллин уже после завершения слушания.

По словам Хисматуллина, после случившейся трагедии Садиков даже не извинился перед ним или его отцом, не предложил никакой помощи. Молодой человек начал искать способы связаться с семьей погибшей только после того, как ему предъявили обвинение. Хисматуллин уверен, что Садиков так и не раскаялся в содеянном, а его извинения были вызваны лишь желанием смягчить свое наказание.

«Мой отец ждал его, ждал, что он придет и извинится. Мы все люди, всякое может случиться, но он так и не пришел. Была возможность даже на следственном эксперименте, мы стояли рядом, но даже он там не подошел, просто игнорировал нас, а теперь вот бегает. Поэтому мы возмущены», – отметил Хисматуллин.

К слову, Садикову сейчас не избрана никакая мера пресечения. Молодого человека даже не лишили водительских прав, поскольку суд не вынес окончательного решения по делу.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«Я, сестра, отец, мы все хотим добиться справедливости. У него есть смягчающие обстоятельства, нету отягчающих. Он бы получил не самое суровое наказание. Это и не является для нас целью. Мы просто хотим, чтобы его признали виновным, чтобы восстановилась справедливость. Маму уже не вернуть, но виновный должен понести наказание», – отметил Хисматуллин.

Так или иначе, судья решила отложить слушание. Следующий процесс назначили на 17 марта. Однако успеет ли адвокат подсудимого восстановиться к этому времени и прийти в зал суда – этот вопрос остается открытым.