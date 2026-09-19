Сын Плющенко поднялся с 16-го на второе место на Гран-при в Анкаре

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13-летний Александр Плющенко, выступающий за Азербайджан, совершил впечатляющий рывок на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

После короткой программы он занимал лишь 16-е место, но в произвольной показал результат 114,53 балла и поднялся на промежуточное второе место.

В прокате Плющенко исполнил двойной аксель, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер (на минус), каскад тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель (на минус), а также сольные тройной лутц и тройной флип.

Сумма за две программы — 171,65 балла.

Напомним, в короткой программе Александр набрал 57,12 балла и шел 16-м. Его мать Яна Рудковская объяснила неудачу волнением, а отец Евгений Плющенко поддержал сына: «Катастрофы никакой нет. У нас вся жизнь впереди».

Плющенко-младший выступает за Азербайджан с весны 2026 года.