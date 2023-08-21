«Сын плакал, мы стояли в пробке»: как экипаж ДПС в РТ помог доставить до больницы малыша

Сотрудники ДПС помогли доставить до больницы маленького ребенка, который вывихнул руку. О помощи их попросили обеспокоенные родители малыша – мальчик упал, повредил руку и сильно плакал, но из-за пробок в городе они не могли самостоятельно добраться до больницы.

Отец пострадавшего мальчика рассказал, что был на работе, когда ему позвонила супруга, и сообщила, что сын сильно ушибся.

«Сыну всего год и семь месяцев. Жена рассказала, что он побежал за кошкой и упал. Он очень сильно плакал и не давал дотронуться к руке. Держал ее, прижимая к телу, и не мог пошевелить. Мы сразу же поняли, что случилось что-то серьезное, и поехали в больницу. Живем мы на проспекте Ямашева, до ДРКБ ехать примерно полчаса, но, когда мы выехали, почти сразу попали в пробку», – рассказал отец мальчика Дмитрий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Было понятно, что в дороге придется провести несколько часов, а рука ребенка начала синеть.

«Я увидел, что неподалеку от нас стоит экипаж ДПС, подошел к ним и попросил, чтобы они сопроводили нас до больницы. Они ни минуты не сомневаясь согласились, включили проблесковые маячки, и мы поехали в след за ними», – поделился отец мальчика.

Казалось бы, теперь семья быстро доберется до больницы, но сложилось иначе – у патрульной машины спустило сразу два колеса.

«Полицейские сразу же вызвали на подмогу второй автомобиль. Вторая патрульная машина прибыла очень быстро и нам помогли добраться до больницы. Оказалось, что у сына был вывих. Врачи вправили руку, сделали рентген и нас отпустили домой», – рассказал Дмитрий.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Во втором экипаже, который пришел на помощь малышу, находился старший инспектор ДПС Рамис Хайбуллин.

«Нам передали, что наши коллеги сопровождали ребенка, но у них пробило колеса. Мы оказались ближе всех, тут же приехали и сопроводили мальчика и его родителей до ДРКБ. Это не первый случай, когда нас просят помочь, такое происходит периодически. Буквально месяц назад во время дежурства к нам подбежал мужчина, просил сопроводить до роддома, а когда мы подошли к их авто, женщина уже начала рожать. Закончилось все хорошо, мы вместе доехали до больницы, сейчас и мама и новорожденный чувствуют себя отлично», – поделился автоинспектор.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Маленький Родион, которого доставили сотрудники ГИБДД до больницы, сейчас тоже в порядке, правда рука у него еще немного болит. Благодаря помощи автоинспекторов, удалось избежать серьезных последствий. Родители мальчика связались с экипажем, который их выручил – им удалось узнать их координаты через руководство ГИБДД Казани. Сегодня они встретились с ними, чтобы поблагодарить лично.