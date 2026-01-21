«Сын не знал, что мама хотела купить экзамен»: жительницу Казани судят за взятку в ГАИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Приволжском районном суде Казани сегодня стартовало дело Гулии Ямалетдиновой, обвиняемой в даче взятки инспектору ГАИ. По версии следствия, в прошлом году она передала 22 500 рублей, чтобы ее сын смог сдать экзамен на получение водительских прав. Сам молодой человек о взятке не знал.

Ямалетдинова не отрицает своей вины. Более того, еще на стадии следствия она дала признательные показания и помогла в расследовании. Следствие утверждает, что женщина решилась на взятку после того, как ее сын дважды не смог сдать экзамен. Деньги она передала через автоинструктора.

Оглашение обвинения заняло всего десять минут. После этого суд удалился в совещательную комнату, чтобы решить, прекращать дело или продолжать рассмотрение. Ранее адвокат подсудимой заявила ходатайство о прекращении уголовного дела.

«Ямалетдинова добровольно написала явку с повинной и способствовала раскрытию преступления. Прошу освободить Гулию Ямалетдинову от уголовной ответственности, поскольку в соответствии с примечанием к статье давший взятку освобождается от ответственности, если деньги у него вымогали или если он сам сообщил о преступлении и содействовал его раскрытию», — заявила адвокат подсудимой.

Прокурор ходатайство не поддержала. Тем не менее суд приобщил его к материалам дела, после чего выслушал обвинительное заключение и вновь удалился в совещательную комнату для вынесения вердикта.