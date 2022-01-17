Сын Леонида Куравлева рассказал об улучшении состояния попавшего в Коммунарку актера

Состояние попавшего с пневмонией в ковидную больницу в Коммунарке народного артиста РСФСР Леонида Куравлева улучшается. Об этом рассказал сын актера Василий, передает ТАСС.

«Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — отметил собеседник агентства.

При этом по информации ссылающегося на источник издания «КП», у артиста началось обширное поражение легких. За неделю оно увеличилось с 5–10% до 25% (левое легкое) и 35% (правое).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 85-летний Леонид Куравлев 5 января был госпитализирован с пневмонией в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Тесты на коронавирус оказались отрицательными.