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Ру Тат
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Культура
17 января 2022  14:30

Сын Леонида Куравлева рассказал об улучшении состояния попавшего в Коммунарку актера

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Состояние попавшего с пневмонией в ковидную больницу в Коммунарке народного артиста РСФСР Леонида Куравлева улучшается. Об этом рассказал сын актера Василий, передает ТАСС.

«Состояние Леонида Вячеславовича улучшается. На этой неделе запланирован его перевод из реанимации», — отметил собеседник агентства.

При этом по информации ссылающегося на источник издания «КП», у артиста началось обширное поражение легких. За неделю оно увеличилось с 5–10% до 25% (левое легкое) и 35% (правое).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 85-летний Леонид Куравлев 5 января был госпитализирован с пневмонией в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Тесты на коронавирус оказались отрицательными.

#коронавирус
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