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Ру Тат
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Спорт
8 августа 2022  11:56
Артур Халилуллов

Сын Квартальнова продолжит карьеру в китайском «Куньлуне»

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Нападающий Александр Квартальнов подписал контракт с китайской командой КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Сын бывшего главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова заключил пробное соглашение с китайской командой. По итогам межсезонья, руководство клуба примет решение, подписывать ли полноценный контракт.

Отметим, что Александр Квартальнов выступал за команды из системы «Ак Барса», когда его отец возглавлял «Ак Барс». Дмитрий Квартальнов был уволен из казанского клуба после вылета казанцев в первом раунде Кубка Гагарина-2022.

В прошлом сезоне Александр Квартальнов провел восемь матчей за «Ак Барс» в КХЛ.

#дмитрий квартальнов #Ак барс #хоккей #кхл
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