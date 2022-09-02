Сын экс-тренера «Ак Барса» Квартальнова перешел в «Адмирал»

Сын бывшего тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова форвард Александр Квартальнов подписал контракт с «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Отмечается, что соглашение 20-летнего хоккеиста с клубом из Владивостока рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий провел 8 матчей за «Ак Барс» и не отметился результативными действиями.

Кроме того, Александр выступал за столичный «Спартак», казанские молодежный «Барс» и юниорский «Ирбис», а также китайский «Куньлунь».

Таким образом, «Адмирал» стал для сына недавнего наставника «Ак Барса» третьим клубом за последний год.