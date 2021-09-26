Четырехлетний чистополец стал участником шоу с Максимом Галкиным «Лучше всех!»

Четырехлетний чистополец Стефан Федосов выступил на Первом канале: его номер в стиле «Русское лото» вошел в шоу Максима Галкина «Лучше всех!». Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Талантливый мальчик любит математику и решает примеры с разными действиями. Причем задания могут звучать и на английском языке. Его мама еще весной сказала, что у них впереди много планов, о которых станет известно только после их осуществления. И вот юный математик возвращается со съемок одного из популярных шоу страны.

Для участия в кастинге на шоу «Лучше всех!» было отправлено домашнее видео, на котором Стефан складывает примеры с помощью бочонков «Русского лото». На следующий день с ним провели онлайн-кастинг и дали положительный ответ. Уже через несколько дней – съемки, а спустя неделю – выход передачи в эфир.

«Без медали, которую вручили на программе, мне грустно жилось, а сейчас весело», – говорит Стефан.