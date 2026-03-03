Сын композитора Назиба Жиганова посетил показ оперы-поэмы «Джалиль» в театре Камала

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанская государственная консерватория представила легендарную оперу ‌«Джалиль» Назиба Жиганова на большой сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Почетными гостями показа стали сын автора оперы Иван Жиганов со своей супругой.

Опера «Джалиль», созданная на либретто Ахмеда Файзи, посвящена жизни и подвигу выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля, который, находясь в плену, вел подпольную борьбу против нацистов. Мысли Джалиля полны боли и надежд, но поэта дополнительно тяготит то, что на Родине его считают предателем.

Казанская консерватория посвятила эту постановку двум памятным датам: 115-летию со дня рождения Назиба Жиганова и 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля.

Исполнители – оперная студия, хор и симфонический оркестр Казанской консерватории. Солисты: Айгиз Хайдаршин (Джалиль), Сюмбель Киямова (Жена поэта) и другие. В спектакле принял участие хор Средней специальной музыкальной школы при консерватории. Художественный руководитель оперной студии – профессор Альфия Заппарова. Музыкальный руководитель постановки и дирижер – профессор Ринат Халитов.

В антракте корреспондентам «Татар-информа» удалось поговорить с Иваном Жигановым, который приехал в Казань из Москвы, чтобы увидеть оперу-поэму «Джалиль» на сцене Большого зала Камаловского театра.

«Конечно, это более динамичное и компактное произведение, практически концертная редакция. Конечно, затраты на показ этого действа гораздо меньше. Я полагаю, что в таком формате эта вещь может звучать на многих площадках Татарстана и России, потому что не требует больших сценических усилий», – уверен Иван Жиганов.

Сын композитора также отметил потрясающую работу исполнителей. По его мнению, у студента 3-го курса консерватории Айгиза Хайдаршина, исполнителя роли Джалиля, огромное будущее.

«Меня поразили глаза этих ребят – самое главное в таких произведениях, когда артисты могут пропустить действие через себя. Артисты должны знать историю, должны сопоставлять события в пространстве-времени. Мне кажется, что педагоги Казанской государственной консерватории имени Жиганова с этой задачей справились. Альфия Заппарова, которая стоит во главе этого проекта, смогла вложить в головы ребят эту боль», – заметил Жиганов-младший.

Он также упомянул, что идея создать консерваторию пришла Назибу Жиганову благодаря советскому композитору Узеиру Гаджибекову после поездки в 1944 году на Декаду музыки Закавказья, которая прошла в Тбилиси.

«Именно тогда он понял, что в Казани должна появиться консерватория. Имена джалиловских героев: Джалиль, Журавлев, Канзафаров, Андрэ – это все оттуда, из великой страны, которую мы утратили. Но она дала импульс тому, что сейчас мы называем нашей культурой», – считает Иван Жиганов.

Он посетил новое здание театра Камала впервые и пришел в восторг. «Господи, если бы отец это видел», – сказал сын композитора, оглядев новое театральное пространство. Он также поделился мечтой поставить текущую редакцию оперы-поэмы в Москве. Вместе с Альфией Заппаровой они уже рассматривают несколько вариантов московских залов, и если мечту удастся осуществить, детские партии в ней исполнят артисты детского музыкального театра «Домисолька», которым руководит Иван Жиганов.

«Мы здесь вместе с моей супругой, композитором Ольгой Юдахиной. Она уже видит, что и как будут делать дети. Было бы очень здорово, если бы это получилось. Тогда бы времена точно соединились», – заключил Иван Жиганов.