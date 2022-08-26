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Ру Тат
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Спорт
26 августа 2022  16:59

Сын Ирины Волынец стал чемпионом Татарстана по шахматам в 12 лет

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12-летний шахматист Богдан Волынец победил в республиканском турнире по шахматам среди спортсменов до 15-ти лет.

Он является чемпионом Татарстана и победителем этапа Кубка России.

Отметим, что Богдан – сын Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец.

С 20 по 28 августа 2022 года в РСШОР им. Р.Г. Нежметдинова состоялось Первенство РТ по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. 
 
В соревнованиях принимали участие 288 спортсменов из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Альметьевска, Актаныша, Заинска, Кукмора, Чистополя и других районов РТ.
 
На закрытии турнира присутствовала вице-чемпионка мира, международный гроссмейстер Алиса Галлямова.

#шахматы #Ирина Волынец
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