Сын Ирины Волынец стал чемпионом Татарстана по шахматам в 12 лет

12-летний шахматист Богдан Волынец победил в республиканском турнире по шахматам среди спортсменов до 15-ти лет.

Он является чемпионом Татарстана и победителем этапа Кубка России.

Отметим, что Богдан – сын Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан Ирины Волынец.



С 20 по 28 августа 2022 года в РСШОР им. Р.Г. Нежметдинова состоялось Первенство РТ по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет и юношей и девушек до 15, 17, 19 лет.



В соревнованиях принимали участие 288 спортсменов из Казани, Зеленодольска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Альметьевска, Актаныша, Заинска, Кукмора, Чистополя и других районов РТ.



На закрытии турнира присутствовала вице-чемпионка мира, международный гроссмейстер Алиса Галлямова.