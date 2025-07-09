news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 9 июля 2025 14:26

Сын Игоря Ларионова перешел в СКА к своему отцу

Читайте нас в
Телеграм

https://www.tatar-inform.ru/admin

Сын Игоря Ларионова перешел в СКА к своему отцу
Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Форвард Игорь Ларионов-младший официально подписал контракт с петербургским СКА, который тренирует его отец, Игорь Ларионов. Об этом сообщает пресс-служба армейской команды. Контракт рассчитан на один сезон.

Ранее хоккеист уже выступал под руководством своего отца, когда тот работал в нижегородском «Торпедо» с 2022 по 2025 годы. Нижегородцы решили не продлевать контракт с хоккеистом по окончании нынешнего сезона.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Торпедо», в которых отметился 5 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

#ХК СКА #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

Помощь десяткам тысяч семей: какие выплаты, субсидии и льготы положены в Татарстане

8 июля 2025
В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

В садовом товариществе в Казани упал гражданский летательный аппарат

8 июля 2025