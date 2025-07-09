Сын Игоря Ларионова перешел в СКА к своему отцу

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Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Форвард Игорь Ларионов-младший официально подписал контракт с петербургским СКА, который тренирует его отец, Игорь Ларионов. Об этом сообщает пресс-служба армейской команды. Контракт рассчитан на один сезон.

Ранее хоккеист уже выступал под руководством своего отца, когда тот работал в нижегородском «Торпедо» с 2022 по 2025 годы. Нижегородцы решили не продлевать контракт с хоккеистом по окончании нынешнего сезона.

В прошлом сезоне нападающий принял участие в 38 матчах за «Торпедо», в которых отметился 5 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.