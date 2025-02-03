Сын Игоря Ларионова может пропустить сезон в КХЛ из-за сложного повреждения зубов

фото: hctorpedo.ru

Нападающий нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов-младший может пропустить остаток сезона в КХЛ по медицинским показателей. Во время матча против ЦСКА шайба попала в лицо хоккеисту, в результате чего Ларионов лишился зубов.

Отметим, что его отцом является главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов, который известен своими выступлениями в НХЛ.

По данным источников телеканала «Матч-ТВ», из-за этого повреждения Игорь Ларионов-младший может пропустить остаток регулярного чемпионата КХЛ.

«В самом деле, у форварда Игоря Ларионова есть проблемы со здоровьем, и не маленькие. Если конкретизировать, то у стоматологов теперь очень много работы. Там выбитые зубы. Игрок выбыл надолго. Нет четкой конкретики насчет сотрясения мозга. Но есть сомнения, что он еще выступит в этом сезоне», — приводит слова источника телеканал.

В этом сезоне на счету Ларионова-младшего 20 (5+15) очков в 32 матчах. Нижегородское «Торпедо» борется за попадание в плей-офф. Команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.