Сын главного тренера будет играть в ХК «Нефтехимик»

Клубная пресс-служба хоккейного «Нефтехимика» сообщила о новичке команды, защитнике Владиславе Леонтьеве. Это сын главного тренера команды Олега Леонтьева.

21-летний хоккеист (рост — 191 см, вес- 95 кг, хват левый) предстоящий сезон проведет в «Нефтехимике» на правах аренды.

Как и его отец, Владислав является воспитанником саратовского «Кристалла», но последние три сезона он провел в Высшей лиге в «Горняке-УГМК», являющимся фарм-клубом «Автомобилиста» из Екатеринбурга, где в 163 матчах регулярного чемпионата и плей-офф набрал 46 (17+29) очков.

Добавим, что в прошлом сезоне в альметьевском «Нефтянике» играл сын главного тренера Ильнура Гизатулина Даниил, а в казанском «Ак Барсе» под руководством Дмитрия Квартального играл его сын Александр.

Примечательно, что наставники «Нефтяника» и «Ак Барса» своих постов лишились. Даниил Гизатуллин продлил контракт с альметьевским клубом, Александр Квартальнов намерен вернуться в столичный «Спартак», в котором выступал до перехода в «Ак Барс».



На днях пополнил ряды казанского «Ак Барс-Динамо» (хоккей с мячом) 23-летний полузащитник Даниил Максимов, сын главного тренера команды по хоккею с мячом Ивана Максимова.