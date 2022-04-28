Сын Гизатуллина остался в «Нефтянике»

Пресс-служба альметьевского «Нефтяника» сообщила о подписании нового двухлетнего соглашения с нападающим Данилом Гизатуллиным.

В минувшем сезоне форвард провел в составе альметьевского клуба 54 матча, набрал 21 (9+12) очко и 63 штрафных минуты.

22-летний Данил является сыном Ильнура Гизатуллина, чемпиона России 1998 года в составе родного казанского «Ак Барса», а ныне тренера.

Когда отец работал в Тольятти с «Ладой», Данил играл в «Ладе» в сезоне 2018-2019. Когда Гизатуллин-старший перешел в «Нефтяник», сын последовал за отцом. С 2019 года Данил играет в Альметьевске. Всего в ВХЛ Гизатуллин-младший сыграл 131 матч, в которых забросил 17 шайб и сделал 18 голевых передач.

После завершения нынешнего сезона ВХЛ, в котором альметьевцы вылетели в первом же раунде плей-офф, Кубке Петрова, весь тренерский штаб «Нефтяника» во главе с Гизатуллиным-старшим, был отправлен в отставку. Теперь Данил будет играть в Альметьевске без отца.