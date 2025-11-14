Сын героя с позывным Богатырь: в Нурлате выписали малыша участника СВО

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

На прошлой неделе из Нурлатской центральной районной больницы выписали новорожденного Арсения – сына участника СВО.

Атмосфера в роддоме в этот день была особенно трогательной и одновременно проникнутой чувством глубокого уважения: малыша собирали к встрече с родными как сына настоящего героя, бойца с позывным Снайпер.

Все – от чепчика и носочков до комбинезона – было выдержано в камуфляжной гамме, а на одеяле ярко выделялся шеврон «Сын героя». В платьях такой же расцветки были и мама младенца Татьяна Краснова, и ее дочка Мария. Для них этот день стал одним из самых волнительных.

«Родился крупненьким, почти четыре килограмма, ростом 57 сантиметров. Между родными сразу решили негласно дать ему позывной Богатырь, все-таки сын военнослужащего», – улыбается Татьяна Краснова.

Роды прошли благополучно, под внимательным наблюдением врачей мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Но светлая радость материнства для Татьяны соседствует с постоянным, неотступным ожиданием.

«Более четырех месяцев от него не поступало вестей, – тихо говорит она, стараясь сдерживать эмоции. – Каждый день для нас – это ожидание. Но мы знаем, что он сильный, верим в него и в наших ребят. Рождение нашего сыночка – это новая жизнь, наш общий смысл и самая главная весточка для папы: мы здесь, мы любим и очень ждем!».

К разговору с готовностью присоединилась и 7-летняя Мария: «Я буду во всем помогать маме, буду нянчиться с братиком. С нетерпением ждала, когда можно будет подержать его на руках».

Для мамы Татьяны Владимировны – Антонины Уткиной – это уже восьмой внук, и на выписку она пришла с особым, радостным чувством.

«Я счастливая бабушка, с рождением Арсения счастья в нашей семье стало еще больше. Конечно, во всем будем поддерживать нашу Татьяну», – сказала она.

Разделить радость и поддержать семью в этот важный день приехал заместитель главы района Иван Захаров. Он вручил самой молодой маме первое и самое важное удостоверение в жизни малыша – свидетельство о рождении.

«От всего сердца и от имени всех жителей района поздравляю вас с рождением сына! Это огромное счастье, которое дарит силы и веру. Желаю вам, Татьяна Владимировна, крепкого здоровья, а вашему малышу – расти сильным, здоровым и стать надежной опорой для мамы. Мы все разделяем вашу надежду и ждем, как и вы, возвращения вашего мужа, отца этого прекрасного малыша, домой, с победой», – сказал он, передав также памятные и необходимые подарки для новорожденного.

