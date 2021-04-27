Сын героя о выдуманном злодее в фильме «Девятаев»: Изначально я был против

Профессор КГМУ Александр Девятаев, сын Героя Советского Союза Михаила Девятаева, сначала был против того, чтобы в картине про его отца появился выдуманный кинематографистами злодей Ларин, перешедший на сторону немцев. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной презентации фильма «Девятаев».

«Изначально я был против, ведь этого же не было. Я не понимал, что фильм художественный и сделан не для того, чтобы описать жизненный путь отца, ведь иначе это был бы документальный фильм. Потом, когда я уже посмотрел фильм, то понял, насколько глубокая идея в нем заложена», — заметил сын летчика-испытателя.

Отдельно Александр Девятаев обратил внимание на то, что в картине затронута судьба советских летчиков, воевавших на стороне гитлеровской Германии. «Эта тема упомянута, но не уходит вглубь. Она очень сложная, и важно, что она в фильме появляется», — отметил он.

Военный блокбастер посвящен дерзкому побегу из концлагеря летчика-истребителя Михаила Девятаева. Ему вместе с товарищами удалось угнать немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и сбежать из плена.