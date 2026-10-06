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На главную ТИ-Спорт 6 октября 2026 15:16

Сын Евгения Плющенко вошел в список лучших юниоров мира

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Сын Евгения Плющенко вошел в список лучших юниоров мира
Фото: isu.org

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, представляющий сборную Азербайджана, вошел в рейтинг лучших юниоров мира этого сезона по версии ISU.

Плющенко-младший выступил на этапах юниорского Гран-при в Анкаре (13-е место) и Батуми (10-е).

В рейтинге международной организации он оказался на 109-м месте, набрав 100 очков за свои выступления. Саша уступает другим фигуристам, поскольку в счет рейтинга входят выступления за последние три сезона.

#евгений плющенко
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