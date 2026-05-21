21 мая 2026 15:47

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Фото: Личная страница Александра Плющенко в соцсетях

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 13-летний Александр Плющенко — на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источники.

Федерация фигурного катания России дала спортсмену открепление на заседании исполкома 21 мая. Со следующего сезона он сможет выступать за Азербайджан на международных соревнованиях после получения разрешения от ISU. Ранее Александр практически не участвовал в официальных стартах в России, выступая в основном в ледовых шоу.

