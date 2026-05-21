Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — 13-летний Александр Плющенко — на международном уровне будет представлять сборную Азербайджана. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источники.

Федерация фигурного катания России дала спортсмену открепление на заседании исполкома 21 мая. Со следующего сезона он сможет выступать за Азербайджан на международных соревнованиях после получения разрешения от ISU. Ранее Александр практически не участвовал в официальных стартах в России, выступая в основном в ледовых шоу.