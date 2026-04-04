Сын Эрдогана назвал Россию одним из лидеров в развитии этноспорта

Россия входит в число наиболее выдающихся стран мира в развитии традиционных видов спорта. Об этом заявил глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган на 8-м Форуме по этноспорту, который проходит в Анталье, сообщает ТАСС.

По его словам, значительную роль в развитии этого направления играет государственная поддержка.

«Россия – одна из стран, которые развивают традиционные виды спорта напрямую через министерство спорта. Я ценю его [министра спорта РФ Михаила Дегтярева] лидерство в этом вопросе, его роль. И очевидно, что прямой интерес президента России Владимира Путина к традиционным видам спорта делает всю эту работу максимально возможной. Поэтому Россия – это одно из наиболее выдающихся государств мира с точки зрения развития традиционных видов спорта», – сказал Эрдоган.

В рамках форума он также провел министерскую панельную дискуссию с участием Михаила Дегтярева и представителей Казахстана, Киргизии и Йемена.

Дегтярев отметил, что государство должно не только сохранять, но и развивать национальные виды спорта. По его словам, эта работа ведется в России по поручению Президента.

«Практика показывает, что без поддержки государства в целом невозможно, конечно, ни сохранять, ни развивать эту сферу», – подчеркнул министр.