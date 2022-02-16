Сын экс-вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова перешел в ЦСКА

Вратарь молодежки «Рубина» и сын бывшего голкипера казанцев Сергея Рыжикова перешел в ЦСКА. Сергей Рыжиков-младший только в ноябре провел первую тренировку с основной командой казанцев, сообщает Telegram-канал «На карандаше».

Сергей Рыжиков-младший родился в 2005 году и занимался в системе «Рубина». Он, как и отец, выступает на позиции вратаря.

Старший Рыжиков сейчас работает главным тренером казанской команды «Смена» после увольнения из клуба Евгения Савина «Красава».