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Спорт
16 февраля 2022  13:12
Арсений Каримов

Сын экс-вратаря «Рубина» Сергея Рыжикова перешел в ЦСКА

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Вратарь молодежки «Рубина» и сын бывшего голкипера казанцев Сергея Рыжикова перешел в ЦСКА. Сергей Рыжиков-младший только в ноябре провел первую тренировку с основной командой казанцев, сообщает Telegram-канал «На карандаше».

Сергей Рыжиков-младший родился в 2005 году и занимался в системе «Рубина». Он, как и отец, выступает на позиции вратаря.

Старший Рыжиков сейчас работает главным тренером казанской команды «Смена» после увольнения из клуба Евгения Савина «Красава».

#Сергей Рыжиков #фк рубин
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