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Сын экс-генпрокурора РФ найден мертвым в Москве
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Сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова Денис Степанков найден мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве, передает ТАСС.
«Накануне на Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Причиной явилась острая сердечная недостаточность», – уточнило агентство.
Валентин Степанков - первый генеральный прокурор России, эту должность он занял 5 апреля 1991 года.
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