Сын экс-генпрокурора РФ найден мертвым в Москве

Сын бывшего генерального прокурора РФ Валентина Степанкова Денис Степанков найден мертвым в квартире на Дубининской улице в Москве, передает ТАСС.

«Накануне на Дубининской улице в своей квартире найден мертвым Денис Степанков 1977 года рождения. Причиной явилась острая сердечная недостаточность», – уточнило агентство.

Валентин Степанков - первый генеральный прокурор России, эту должность он занял 5 апреля 1991 года.