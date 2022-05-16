news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
16 мая 2022  12:27
Артур Халилуллов

Сын Дмитрия Квартальнова официально перешел из «Ак Барса» в «Спартак»

news_top_970_100

Сын бывшего главного тренера «Ак Барса» Александр Квартальнов продолжит карьеру в московском «Спартаке». Последние два сезона 19-летний хоккеист провел в молодежной команде казанского клуба «Ирбис». «Ак Барс» не стал продлевать контракт с хоккеистом.

«Спартак» подписал с Квартальновым трёхсторонний контракт на один год, с возможностью игры в МХЛ. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Ранее Александр выступал в системе красно-белых, сыграв 28 матчей за МХК «Спартак» в сезоне 2019/20.

Напомним, что его отец Дмитрий Квартальнов был уволен из «Ак Барса» после вылета казанцев в первом раунде плей-офф. «Барсы» в шести матчах уступили омскому «Авангарду» (2-4).

#дмитрий квартальнов #Ак барс #хк спартак #кхл #МХЛ #хоккей #хк ирбис
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100