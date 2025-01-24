Сын Даниса Зарипова забросил первую шайбу за АКМ

Фото: akm-hockey.ru

Старший сын Даниса Зарипова, форвард тверской АКМ Артур Зарипов забросил в матче с барнаульским «Динамо-Алтай» (2:1) свою первую шайбу в чемпионате. ВХЛ. Игрок поделился эмоциями от победы с клубной пресс-службой.

«Долго шел к этому, наконец-то удалось. Это мой второй сезон в ВХЛ. Очень рад, что удалось забросить и помочь команде победить. Все поздравили: команда, родные, друзья, болельщики в комментариях. Спасибо за вашу поддержку. Это очень приятно, когда к тебе неравнодушны.

Мне здесь (АКМ) очень нравится. Атмосфера в раздевалке и за ее пределами непередаваемая. Вдвойне приятно, что тренерский штаб доверяет и дает шансы проявить себя. Надеюсь, это только начало», – сказал Артур.